Una noticia de última hora sacudió nuevamente a los medios de comunicación, pues en los últimos meses se han presentado varios cambios que han dejado muy preocupados a los comunicadores de todo el país.

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Y es que para nadie es un secreto que los medios de comunicación no la están pasando bien en materia económica, pues ahora la pauta ha cambiado bastante, la forma de consumo de la audiencia también y eso ha perjudicado a estas compañías.

Ante esto, en los últimos meses se han anunciado la salida de varios profesionales de los medios de comunicación, lo cual ha sorprendido a más de uno porque hay nombres muy importantes.

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De hecho, el último llamó mucho la atención. Se trata de Gabriel Meluk, editor de deportes de El Tiempo desde hace varios años, quien era una pieza muy importante en este medio de comunicación por su sección ‘Meluk le cuenta’, aunque en las últimas horas fue informado que no seguirá en este medio.

Así lo anunció en su cuenta de X:

Hoy fue mi último dia como periodista de @ELTIEMPO. La compañía acaba de informarme que por recorte y reestructuración tomaron esa decisión. Un saludo para todos. — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) May 27, 2026

Cabe destacar que Meluk es uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país, puesto que además de participar en El Tiempo ha estado en otros medios de comunicación como Win Sports y Caracol Radio, entre otros.

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Por lo pronto, los medios siguen haciendo recortes para sopesar este complicado momento económico, con la intención de que poco a poco el tráfico regrese y así mismo la pauta crezca en los próximos meses, teniendo en cuenta la coyuntura que se aproxima como las elecciones o incluso el Mundial de fútbol.

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