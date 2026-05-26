En la mañana de este lunes, 25 de mayo, la Federación Colombiana de Fútbol convocó a una rueda de prensa para conocer a los citados por Néstor Lorenzo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Dicho evento fue corto, pues hubo varios periodistas, pero el técnico solo leyó la lista, respondió cuatro preguntas y se fue, por lo que fue apenas cuestión de minutos.

Desde ese momento, algunos periodistas quedaron conectados en vivo para sus programas, mientras que otros salieron de la sala para grabar algunos contenidos para sus sitios web. Sin embargo, como cada uno estaba concentrado en su trabajo, nadie se dio cuenta que había un infiltrado que terminó siendo un ladrón.

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Y es que tal como se puede ver en un video compartido por Publimetro, que fue captado por las cámaras de seguridad del recinto, hubo un hombre vestido con camisa negra y pantalón beige que estaba parado al lado de la tarima.

En un momento, el hombre se acerca a la tarima, voltea a mirar para revisar que nadie lo esté viendo, coge una cámara, la guarda en su maleta y sale del recinto sin que nadie lo vea.

Este es el video de la situación:

#Deportes | Borré no fue el único robado en anuncio de la federación, invitado se llevó un cámara y desaparecióhttps://t.co/lfzz1FAM6K pic.twitter.com/IJCT9HBw6J — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) May 26, 2026

Desde ese momento, los medios de comunicación han movido el video en las redes sociales para dar con la identidad del sujeto y que así las autoridades puedan capturarlo y recuperar los equipos.

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Lo llamativo de esta situación es que el evento tenía un control importante, pues para acceder los periodistas debían registrarse, luego pasar un filtro de verificación en la entrada y ahí sí acceder a la sala de prensa. Por eso no se entiende cómo este sujeto burló la seguridad para meterse a la rueda de prensa.

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