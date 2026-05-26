El comunicador reveló detalles de una supuesta discusión interna que habría marcado la convocatoria final de la Selección Colombia para el Mundial, en la que estuvo involucrado el técnico Néstor Lorenzo y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. El tema central: la posible inclusión del futbolista Sebastián Villa en la lista definitiva.

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Según lo contado por Pino Calad en el programa ‘La titular’, Villa estuvo muy cerca de hacer parte del grupo de 26 jugadores que representarán al país en la cita orbital. Sin embargo, una intervención directa de Jesurún habría cambiado el rumbo de la decisión técnica.

De acuerdo con el relato del periodista, el episodio se dio en la previa de la rueda de prensa en la que Lorenzo iba a anunciar la lista oficial. El entrenador, al parecer, tenía la intención de presentar la convocatoria sin haberla mostrado previamente al presidente de la Federación, lo que causó tensión en ese momento.

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“Lorenzo iba a dar la rueda de prensa sin mostrarle la convocatoria al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Cuando el presidente le dice: ‘A ver, si primero fue lunes que martes, ¿dónde están los convocados? ¿Qué hace acá Sebastián Villa?’”, relató Pino Calad, describiendo el momento en el que Jesurún habría cuestionado la presencia del jugador en la lista preliminar.

Que delicia lo que contó @PinoCalad sobre la convocatoria de Colombia al Mundial 2026. Villa estaba adentro de la lista mundialista, Jessurum llegó a meter la mano para quitarlo, y Lorenzo prefirió convocar a Kevin Castaño en lugar de Villa. Esta es una selección MUY PROSTITUIDA. pic.twitter.com/VQOzAYAHmQ — Darío (@DarioSerna1990) May 26, 2026

La discusión, según la misma fuente, no fue menor. Pino Calad aseguró que el debate entre el entrenador y el dirigente se habría extendido por aproximadamente una hora, lo que incluso explicaría el retraso en la comparecencia ante los medios de comunicación.

El punto clave del desacuerdo habría estado relacionado con el impacto que la convocatoria de Villa podría tener fuera de lo deportivo. Siempre según lo dicho por el periodista, Jesurún le habría manifestado a Lorenzo preocupaciones sobre la imagen de la Selección Colombia frente a patrocinadores.

“Sebastián Villa iba a ir al Mundial. Lorenzo quería llevar a Sebastián Villa al Mundial, pero resulta que el presidente de la FCF le dijo: ‘Mire, si llevamos a Villa se nos arma un problema enorme con patrocinadores, que después de que usted lo metió en la lista de 55 ya llamaron a decir cómo van a meter a un tipo que nos afecta la imagen’”, citó Pino Calad en el programa.

Este argumento habría sido determinante para que finalmente el técnico reconsiderara su decisión. Aunque no se conocen detalles oficiales sobre ese diálogo interno, la versión apunta a que hubo una negociación entre ambas partes para destrabar la situación.

En ese sentido, el periodista también reveló cuál habría sido el acuerdo al que llegaron Lorenzo y Jesurún para cerrar la discusión. “Esa fue la discusión de una hora, por eso se demoró [la rueda de prensa]. ¿Entonces en qué tranzaron? ‘Listo, hermano, yo no llevo a Villa, pero llevo a Kevin Castaño’”, aseguró.

Finalmente, Sebastián Villa no apareció en la lista definitiva de convocados, mientras que Kevin Castaño sí terminó siendo incluido en el grupo que representará al país en el Mundial.

Hasta el momento, ni la Federación Colombiana de Fútbol ni el cuerpo técnico de la Selección han confirmado o desmentido esta versión.

¿Cuál fue la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial?

El técnico argentino Néstor Lorenzo entregó este lunes la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a la Selección Colombia en la Copa Mundial de la Fifa 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de una prelista de 55 nombres entregada a la Fifa, Lorenzo optó por un grupo que combina experiencia, juventud y jerarquía, con James Rodríguez y Luis Díaz como principales referentes.

Arqueros

Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina

Defensas

Dávinson Sánchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Munoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado

Volantes

Richard Rios, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez

Delanteros

Jaminton Campaz, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Luis Díaz, Luis Suarez, Carlos Andrés Gomez, Jhon Córdoba.

La lista refleja la base que Lorenzo ha construido durante el proceso de Eliminatorias, con algunos ajustes de última hora. Destacan las inclusiones de jugadores en gran momento como Gustavo Puerta y Willer Ditta, mientras que se notan ausencias resonantes como las de Rafael Borré y Jhon Jáder Durán.

Colombia integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Congo. Su debut en la fase de grupos será clave para aspirar a avanzar a octavos de final.

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