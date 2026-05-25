La expectativa alrededor de Sebastián Villa volvió a encenderse en las últimas horas luego de que el extremo publicara un mensaje en sus redes sociales justo antes de que se conociera la lista definitiva de convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

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El jugador de Independiente Rivadavia apareció inicialmente en la prelista de 55 futbolistas que manejaba el técnico Néstor Lorenzo, situación que desató una fuerte polémica por los antecedentes judiciales del atacante y por su ausencia total durante el proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo.

Antes de conocerse la convocatoria oficial, Villa compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una señal de esperanza frente a una posible llamada de última hora.

“Hay bendiciones que llegan justo en el momento donde más las necesitabas. Así obra Dios muchas veces: apareciendo en el instante correcto, con la respuesta correcta y de la manera menos esperada. Por eso nunca dejes de confiar. Lo bueno puede llegar cuando menos lo imaginas”, escribió el futbolista.

Sin embargo, finalmente el nombre del delantero no apareció entre los 26 convocados que representarán a Colombia en el Mundial, una decisión que muchos consideran un intento de evitar una controversia innecesaria en plena concentración mundialista.

La eventual presencia de Villa generaba división entre los aficionados. Por un lado, algunos defendían su actualidad futbolística en Argentina y el buen nivel mostrado en los últimos meses. Pero, por otro, persistía el rechazo por sus problemas judiciales en territorio argentino.

Villa fue condenado en 2023 a dos años y un mes de prisión condicional por un caso de violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés. Además, también enfrentó una denuncia por abuso sexual presentada por Rocío Tamara Doldán, aunque ese proceso terminó archivado después de que la denunciante desistiera de continuar con la acusación.

De hecho, en octubre de 2025 la justicia argentina absolvió al colombiano en ese segundo caso, luego de que la Fiscalía y la denunciante retiraran los cargos.

Pese a todo el ruido mediático, Lorenzo defendió públicamente haber incluido a Villa en la prelista inicial. El entrenador aseguró que analizó el rendimiento deportivo del extremo y sostuvo que “no somos quién para juzgar eternamente”.

Aun así, el técnico terminó inclinándose por jugadores con mayor continuidad dentro del proceso de selección. Uno de los grandes beneficiados fue Carlos Andrés Gómez, quien finalmente se quedó con un lugar en la convocatoria definitiva gracias a su regularidad y participación constante en el ciclo de Lorenzo.

La decisión parece haber cerrado, al menos por ahora, uno de los debates más sensibles alrededor de la Selección Colombia antes del inicio del Mundial 2026.

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