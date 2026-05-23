En un duelo que se sufrió hasta después del pitido final, Junior consiguió su tiquete a la gran final de la Liga Betplay 2026-I. El cuadro ‘Tiburón’ venció a Santa Fe desde la tanda de penales, luego de un 0-0 en los 90 reglamentarios y de que la serie quedara 1-1 por el empate en la ida, disputado en El Campín de Bogotá.

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La serie desde los 11 pasos también estuvo llena de dramatismo, especialmente entre los hinchas de ambos clubes, y quedó 5-4. El cuadro capitalino inició con los lanzamientos y el último encargado por ese equipo fue Hugo Rodallega, quien tuvo el infortunio de estrellar su balón contra el larguero.

Finalmente, ‘Teo’ Gutiérrez hizo el quinto cobro por los barranquilleros y disparó a la derecha del portero Marmolejo Mosquera, quien se lanzó para el otro lado. El ídolo de la ‘Puerta de oro’ hizo estallar el Romelio Martínez en júbilo y llenó de ilusión a los costeños para buscar un nuevo bicampeonato.

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Por el otro lado, hubo decepción. El golero Mosquera alcanzó a tocar varios balones en los penales, pero no atajó ninguno, mientras que a Rodallega se le vio afligido y sus compañeros tuvieron que consolarlo.

Junior de Barranquilla buscará su estrella número 12 cuando enfrente a Atlético Nacional en la final, que viene de eliminar al Deportes Tolima en una serie que definió con comodidad, 4-1.

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