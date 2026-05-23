Atlético Nacional es el primer finalista de la Liga Betplay 2026-I, luego de pasarle por encima al Deportes Tolima, al cual venció 3-1 en el Atanasio Girardot de Medellín este sábado 23 de mayo. La serie quedó 4-1 a favor del verde, que había vencido 0-1 al vinotinto y oro en Ibagué.

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El partido arrancó inclinado para los locales, quienes rápidamente detectaron las grietas defensivas de sus rivales y trataron de hacer daño. Inclusive, se le anuló un golazo a Andrés Felipe Román por una mano que cometió cuando paró el balón. El ‘Rey de copas’ insistió, pero se encontró con paradas de mérito del arquero Neto Volpi.

El partido se fue sin goles en el primer tiempo. Sin embargo, al minuto 52 de la reanudación Jorman Campuzano aprovechó para rematar de media distancia y el disparo lo desvió el defensa del Tolima, Cristian Trujillo, quien desubicó al golero brasileño para poner a celebrar a Nacional.

Aunque la visita intentó despertarse, no opuso resistencia en su zaga defensiva y a Román finalmente se le dio su gol, reventándole el arco a Volpi en el 70 y aumentando el marcador. Al minuto 76, Edwin Cardona ingresó se apoderó de un tiro libre, el cual transformó en un golazo para liquidar la serie.

Por su parte, el ‘Pijao’ hizo el tanto de la dignidad para no irse de Medellín con una presentación tan vergonzosa. Nacional clasificó a la final para buscar su estrella 19, en la que va a enfrentar al ganador de la serie entre Junior y Santa Fe, que quedó 1-1 en el partido de ida jugado en El Campín.

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