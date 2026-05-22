Atlético Nacional está a punto de cerrar una de las ventas más llamativas de los últimos años en sus divisiones menores. El volante ofensivo Samuel Martínez, una de las figuras de la Selección Colombia Sub-17, será nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra en una negociación que ronda el millón de euros.

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La información fue revelada inicialmente por el periodista Matteo Moretto y posteriormente replicada por medios internacionales especializados en fichajes. Según los reportes, el acuerdo entre Liverpool y Nacional ya está prácticamente cerrado y solo faltan detalles de documentación para oficializar el movimiento del joven talento colombiano.

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Con esta transferencia, Atlético Nacional recibiría cerca de un millón de euros, es decir, alrededor de 4.300 millones de pesos colombianos al cambio actual. Además, el club antioqueño se quedaría con un porcentaje de una futura venta, apostándole a que el futbolista aumente considerablemente su valor en Europa durante los próximos años.

El negocio también incluye una cláusula importante relacionada con la edad del jugador. Samuel Martínez tiene actualmente 17 años y, por reglamento Fifa, no podrá incorporarse inmediatamente al fútbol inglés. El mediapunta viajará al Liverpool cuando cumpla la mayoría de edad y en ese momento firmará un contrato por cinco temporadas con el club de Anfield.

Todo indica que el colombiano permanecerá en Atlético Nacional hasta abril de 2027, fecha en la que alcanzará los 18 años. Mientras tanto, el club verdolaga podría aprovechar para darle minutos en el equipo profesional y potenciar aún más a una de las grandes joyas de su cantera.

Liverpool terminó imponiéndose en la carrera por el jugador frente a otros gigantes europeos como Barcelona y Borussia Dortmund, que también seguían de cerca al volante creativo. Samuel Martínez viene de destacarse en el Sudamericano Sub-17 ganado por Colombia y es considerado una de las mayores promesas del fútbol nacional.

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