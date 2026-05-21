El Junior de Barranquilla consiguió una victoria clave en la Copa Libertadores luego de vencer 3-2 a Sporting Cristal en un partido cargado de emociones y que le permitió seguir soñando con un cupo a la Copa Sudamericana.

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Aunque el equipo barranquillero ya no tiene opciones de avanzar a los octavos de final de Libertadores, el triunfo le permitió mantenerse con vida en la pelea por terminar tercero del grupo y asegurar presencia internacional en el segundo semestre.

El conjunto dirigido por Alfredo Arias salió decidido a buscar el resultado desde el inicio y logró tomar ventaja rápidamente frente al cuadro peruano en el estadio Romelio Martínez.

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La gran figura de la noche fue Luis Muriel, quien marcó un doblete decisivo en un partido intenso y lleno de emociones que dejó al equipo barranquillero con vida en el torneo internacional. Los goles del Junior llegaron en momentos claves del partido y le permitieron sostener una ventaja que terminó siendo fundamental ante la reacción de Sporting Cristal en la parte final del encuentro.

El equipo peruano intentó igualar el marcador en los últimos minutos y puso suspenso, pero el cuadro barranquillero logró resistir y quedarse con tres puntos decisivos.

🔥🦈 DOBLETE DE LUIS FERNANDO MURIEL ANTE SPORTING CRISTAL EN COPA LIBERTADORES. Junior golea ¡3-0! en 35 minutos. pic.twitter.com/qVx2rNt31Z — Toque Sports (@ToqueSports) May 21, 2026

Así quedó Junior en la tabla del grupo

Con esta victoria, el Junior de Barranquilla continúa en la pelea por el tercer lugar del Grupo F, posición que entrega cupo a la Copa Sudamericana.

El conjunto rojiblanco llegará a la última fecha todavía con posibilidades matemáticas de clasificar, aunque necesitará sumar en Brasil ante Palmeiras y esperar otros resultados en el grupo.

Además, la derrota dejó a Sporting Cristal en una situación complicada dentro de la tabla y aumentó la tensión de cara a la jornada definitiva de la fase de grupos.

1) Palmeiras — 10 puntos

2) Cerro Porteño — 7 puntos

3) Sporting Cristal — 6 puntos

4) Junior — 4 puntos

🇨🇴 GOOOL de Luis Fernando Muriel. El delantero marcó el 1-0 de #Junior ante #SportingCristal, al 9’, por Libertadores pic.twitter.com/VmhrH0cp6e — Pipe Sierra (@PSierraR) May 21, 2026

Junior sigue vivo a nivel internacional

La victoria también sirvió para recuperar confianza luego de una campaña irregular en la Copa Libertadores, en la que el equipo barranquillero sufrió varios tropiezos importantes.

Ahora, el objetivo del club será luchar hasta el final por mantenerse en competencia internacional y asegurar presencia en la Copa Sudamericana durante el segundo semestre del año.

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