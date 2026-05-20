En la noche de este martes, 19 de mayo, Millonarios sumó un punto en su visita a Sao Paulo en el estadio Morumbí, pues en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana el conjunto ‘Embajador’ logró un 1-1 frente al favorito y líder del grupo.

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De hecho, el cuadro brasileño lo comenzó ganando gracias a un gol de Luciano, que tuvo complicidad del arquero Diego Novoa para irse adelante en el marcador.

Sin embargo, Millonarios no bajó los brazos, igualó las cargas y al final, sobre el minuto 80, lo logró empatar gracias a un remate de larga distancia de Jorge Hurtado Cabezas, futbolista que no seguirá en el cuadro bogotano.

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Este fue el resumen del compromiso:

Ahora, en Millonarios quedó un sin sabor porque sobre el cierre del compromiso, Rodrigo Contreras falló un penalti, que le hubiera significado un triunfo muy valioso al cuadro bogotano.

Sin embargo, al final fue un resultado positivo que mantiene las ilusiones del conjunto bogotano altas, teniendo en cuenta que sigue dependiendo de sí mismo para avanzar, al menos, a los ‘playoffs’.

Qué necesita Millonarios para clasificar

Y es que depende de sí mismo porque para esta edición si hay un empate en puntos, no se cuenta la diferencia de gol, sino el duelo directo entre los dos equipos que están con las mismas unidades.

En la noche de este miércoles, O’Higgins visita a Boston River y, teniendo en cuenta el rendimiento de cada uno, todo indica que el cuadro chileno tendría que llevarse la victoria para llegar así a 10 unidades.

Sin embargo, Millonarios tiene 8 puntos, por lo que si derrota al cuadro chileno en la última jornada, en un compromiso que se jugará en El Campín de Bogotá, clasificará a la siguiente ronda, ya sea directamente a los octavos o al menos a los ‘playoffs’ frente a algún rival que venga de la Copa Libertadores.

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Cómo va Millonarios en la Copa Sudamericana

Cabe recordar que igual ha sido una participación aceptable de Millonarios en el torneo internacional porque hasta ahora solo ha perdido un partido de los cinco que ha jugado, por lo que en la tabla de posiciones va así:

Sao Paulo: 9 puntos en 5 partidos jugados. Millonarios: 8 puntos en 5 partidos jugados. O’Higgins: 7 puntos en cuatro partidos jugados. Boston River: 0 puntos en cuatro partidos jugados.

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