Aunque Millonarios FC comenzó con victoria su camino en la Copa Colombia, una de las declaraciones que más llamó la atención después del partido no tuvo que ver con el resultado, sino con el futuro de su capitán, David Mackalister Silva.

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El mediocampista habló luego del triunfo 1-0 sobre Llaneros y dejó abierta la incertidumbre sobre su continuidad en el club bogotano, justo cuando su contrato termina en junio de este año.

Consultado sobre una posible renovación con Millonarios, Mackalister fue directo y reconoció que todavía no hay claridad sobre lo que pasará en los próximos meses.

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“Ni yo lo sé. Vamos a esperar qué pasa y a tratar de sacar adelante la Copa y la Sudamericana”, comentó el referente azul, dejando en el aire si seguirá vistiendo la camiseta embajadora después de mitad de año.

¡MACKALISTER SOBRE SU RENOVACIÓN! Ⓜ️: 🎙️ “Hay que esperar. Debemos tratar de sacar adelante la Copa Colombia y la Sudamericana” 🎙️ “Yo lo que menos quiero es parar, siento que no podría vivir sin el fútbol. Ya será cosa de Dios donde” pic.twitter.com/YzXsE7lada — Azul Total (@Azul_Total) May 12, 2026

Sin embargo, lo que sí dejó claro es que el retiro no está entre sus planes cercanos. El volante aseguró que todavía siente la necesidad de seguir jugando profesionalmente, incluso si eso significa hacerlo fuera de Millonarios.

“Lo que menos quiero es parar. Esos ocho meses los sufrí demasiado y sentí que todavía no podía vivir sin el fútbol. Ya será cosa de Dios dónde”, afirmó el jugador, haciendo referencia al tiempo en el que estuvo alejado de las canchas por lesión.

Incluso, Mackalister lanzó una frase que muchos hinchas interpretaron como una señal de que todavía se siente con fuerza para continuar en el alto nivel. “Yo personalmente no voy a parar. Como dijo James, el que decide ese momento soy yo”, agregó.

Más allá de su futuro, el capitán también analizó el ajustado compromiso ante Llaneros, que se resolvió gracias a un gol de Leonardo Castro en los minutos finales.

Según explicó, el técnico Fabián Bustos le pidió aprovechar los espacios que fue dejando el rival con el paso del partido, luego de un primer tiempo en el que al equipo le costó tomar buenas decisiones en ataque.

Además, Mackalister reconoció el malestar de los aficionados por los resultados recientes y aceptó que el plantel no ha cumplido con las expectativas que tiene la hinchada.

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“Ellos tienen toda la razón. Nosotros no hemos conseguido lo que merece la gente ni lo que merece el club”, concluyó el referente azul, en medio de un semestre en el que Millonarios todavía pelea en la Copa Sudamericana y la Copa Colombia.

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