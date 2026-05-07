Este jueves, 7 de mayo, Millonarios juega uno de los partidos más importantes de la temporada, puesto que se mide con Boston River en Uruguay y necesita ganar sí o sí para mantener sus aspiraciones de clasificar a la segunda ronda del campeonato, sobre todo después de que quedó eliminado de la Liga BetPlay.

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Sin embargo, mientras se juegan los últimos partidos de la temporada, desde el cuerpo administrativo del club ya están trabajando para el segundo semestre, tanto en el tema de salidas como de posibles fichajes que necesite el entrenador Fabián Bustos.

Ahora, justo antes del partido de Sudamericana, ya se comenzaron a mencionar algunos nombres de futbolistas que no seguirían en la institución.

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Según informó el periodista Felipe Sierra, quien sigue de cerca todo el tema de fichajes del fútbol colombiano, la primera baja del club para el segundo semestre es Jorge Cabezas Hurtado, delantero de 22 años, quien no tuvo nunca el rendimiento esperado y por eso desde el equipo tomaron la decisión de no adquirir sus derechos deportivos y por eso debe volver al Watford de Inglaterra.

Sin embargo, agregó el periodista, su reincorporación al equipo inglés no está garantizado y por eso sus representantes ya trabajan en opciones para que pueda jugar durante los próximos seis meses.

🚨 #Millonarios ya le comunicó a #Watford que no ejecutará la opción de compra que tiene sobre Jorge Cabezas Hurtado (22). No es seguro su regreso al equipo de Championship y por eso sus agentes ya le buscan destino para el mercado de mitad de año ❌🔵⚪️ pic.twitter.com/Z23RUQpnN9 — Pipe Sierra (@PSierraR) May 7, 2026

Cabe recordar que a lo largo de esta temporada, Cabezas Hurtado apenas ha jugado 149 minutos, en los cuales no ha anotado ni un gol ni ha aportado ninguna asistencia. Es más, solo ha recibido una tarjeta amarilla en lo que va del campeonato.

Por ese nivel mostrado, la idea del equipo es no contar más con él y buscar a otro delantero que pueda reemplazar a Rodrigo Contreras y Leonardo Castro en algunos compromisos, recordando que Falcao también termina contrato y no hay garantía de que renueve por seis meses más.

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A qué hora juega Millonarios

El compromiso entre Millonarios y Boston River, correspondiente a la fecha 4 de la Copa Sudamericana, será este jueves a partir de las 5:00 de la tarde, hora colombiana, y tendrá transmisión de DirecTV.

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