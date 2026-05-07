Millonarios FC consiguió una victoria clave 4-2 frente a Boston River en Montevideo por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos reaccionó tras un semestre complicado y sumó tres puntos de oro que lo mantienen vivo en la pelea del Grupo C.

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(Vea también: Confirman primera salida de Millonarios para el segundo semestre, antes del juego de Sudamericana)

El equipo capitalina mostró una versión mucho más efectiva en ataque y logró remontar un encuentro exigente en calidad de visitante. El triunfo dejó al club bogotano con opciones reales de clasificación, especialmente después del empate entre São Paulo FC y O’Higgins FC en la otra llave del grupo.

Aunque los embajadores recibieron un gol en contra muy pronto, a los 18 minutos del primer tiempo. Lograron el empate a los 5 minutos de la segunda parte a través de un penal cobrado por Rodrigo Contreras.

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Sin embargo, Yair González puso a sufrir de nuevo al cuadro colombiano con una derrota parcial, luego otra vez un penal cambió el rumbo del encuentro y esta vez fue ‘Leo’ Castro el encargado de marcar, gracias a que el árbitro del partido hizo repetir el cobro.

Posteriormente, Millonarios entró en confianza y Contreras de nuevo puso a celebrar a los azules con un doble remate. El triunfo fue sentenciado por Beckham Castro en los minutos de reposición.

¡BECKHAM CERRÓ EL PARTIDO! Castro se mostró SOLO dentro del área y marcó el 4-2 final de Millonarios sobre Boston River en lo que fue una gran remontada por la fecha 4 del Grupo C de la CONMEBOL #Sudamericana. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8yjNFBocTA — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo C de Libertadores con triunfo de Millonarios

La victoria de Millonarios en territorio uruguayo le permitió al equipo azul meterse nuevamente en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Con los tres puntos conseguidos frente a Boston River, el conjunto bogotano escaló posiciones en el Grupo C y llegó con vida a la recta definitiva de la fase de grupos.

Tras esta jornada, São Paulo se mantiene en el liderato de la zona, mientras que Millonarios quedó muy cerca de los puestos de clasificación gracias a su mejoría ofensiva y al importante resultado conseguido como visitante. Boston River, por su parte, quedó comprometido en la tabla y obligado a sumar en las fechas restantes para seguir con opciones.

Así quedó parcialmente la clasificación del Grupo C:

São Paulo – 10 puntos O’Higgins – 7 puntos Millonarios – 7 puntos Boston River – 4 puntos

Con este panorama, las últimas jornadas serán decisivas para definir qué equipos avanzarán a la siguiente fase del torneo continental.

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