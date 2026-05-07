La Copa Mundial de la Fifa 2026 no solo traerá cambios en formato y sedes, sino también una nueva revolución tecnológica dentro de la cancha. El balón oficial, llamado Trionda, destaca como una de las grandes apuestas de la Fifa y promete convertirse en el esférico más preciso y estable que se haya utilizado en una Copa del Mundo.

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Detrás de su diseño moderno hay una ingeniería enfocada en mejorar el comportamiento del balón en el aire, optimizar el control de los jugadores y entregar más herramientas tecnológicas al VAR y al arbitraje.

Cuáles son las diferencias del balón del Mundial 2026

Uno de los principales cambios del Trionda está en su estructura. A diferencia de otros balones mundialistas, este cuenta únicamente con cuatro paneles, unidos mediante costuras profundas que cumplen una función aerodinámica clave. Según la Fifa, esta configuración permite distribuir mejor la resistencia del aire y generar una “estabilidad óptima” durante trayectorias largas.

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La idea es reducir los movimientos inesperados del balón, especialmente en remates de larga distancia o cambios de dirección bruscos, algo que históricamente ha generado críticas de arqueros y futbolistas en torneos anteriores. El resultado sería un vuelo mucho más limpio, estable y preciso.

Otro detalle técnico está en los gráficos estampados en relieve sobre la superficie del balón. Aunque visualmente parecen un elemento de diseño, en realidad fueron creados para mejorar la adherencia y el contacto en condiciones climáticas difíciles.

La Fifa explicó que estos relieves ayudan a que el balón mantenga mejor agarre bajo la lluvia o en escenarios húmedos, permitiendo un control más seguro y golpes más precisos. Este punto toma relevancia pensando en algunas sedes del Mundial 2026 que tendrán altas temperaturas y condiciones tropicales.

La tecnología del balón Trionda

La otra gran innovación está dentro del balón. El Trionda incorpora un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación, una tecnología que recopila información en tiempo real y la envía directamente a los sistemas arbitrales.

Ese sensor permitirá detectar con exactitud el momento en que un jugador impacta la pelota, algo fundamental para mejorar decisiones de fuera de juego y otras acciones revisadas por el VAR. La tecnología busca acelerar las revisiones y reducir márgenes de error en jugadas polémicas.

Con estas características, el Trionda se perfila como uno de los elementos más tecnológicos en la historia de los mundiales, combinando aerodinámica, precisión y análisis de datos en tiempo real para transformar la experiencia dentro del campo.

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