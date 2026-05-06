Faltan pocos días para el inicio del Mundial 2026 y en los medios de comunicación, plataformas de ‘streaming’ y más siguen presentando muchos movimientos porque se van sumando cada vez más a la transmisión de los partidos.

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Antes, en mundiales pasados, casi que eran los mismos dos canales quienes conseguían los derechos, pero ahora eso cambió y los usuarios tienen muchas más opciones para poder elegir.

Por ejemplo, el último que se había sumado a la conversación había sido ESPN, que anunció que transmitiría poco más de 30 partidos tanto en su canal de televisión como en su aplicación digital.

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Sin embargo, ahora se montó otro competidor fuerte que también podría quedarse con gran parte de la audiencia para este torneo tan importante a nivel global.

Paramount+ transmitirá el Mundial 2026

Según se conoció en las últimas horas, es la aplicación Paramount+, la cual se unió con DirecTV para transmitir también todos los compromisos de la Copa del Mundo, tanto de la primera ronda como las fases de eliminación directa, llegando a la final.

“Estamos muy emocionados de asociarnos con DSPORTS para llevar el evento deportivo más importante del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026, a los apasionados fanáticos del fútbol en Paramount+ en América Latina. Nos ilusiona nuestra colaboración continua y el compromiso compartido de ofrecer los eventos deportivos en vivo más importantes a la región”, comentó Augusto Rovegno, Vicepresidente Senior de Contenido de Paramount+ para América Latina.

De esta manera, ahora los usuarios tendrán más posibilidades de ver la Copa del Mundo, dependiendo de la forma de transmisión, los narradores, los comentaristas y más, que hacen que cada experiencia sea diferente.

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Cuánto cuesta la suscripción a Paramount+ en Colombia

Cabe destacar que esta aplicación cuenta con una suscripción mensual que cuesta 23.900 pesos, pero se puede obtener un 30 % de descuento para aquellos que paguen el Meli+ de Mercado Libre.

Además, quienes tienen DirecTV o Tigo como operadores en sus hogares, también contarán con acceso a esta plataforma para ver tanto el Mundial como el resto de programación, como la UFC o la Champions League.

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