La selección de Uzbekistán ya empezó a mover fichas con miras al Mundial 2026. A través de sus canales oficiales, la federación de fútbol de ese país publicó una convocatoria de 40 jugadores que harán parte de un campamento de preparación entre el 6 y el 26 de mayo en Tashkent, en lo que representa el paso previo para definir la lista definitiva de 26 futbolistas que irán a la Copa del Mundo.

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La lista, liderada por el técnico Fabio Cannavaro, no es aún la convocatoria final, pero sí deja ver la base con la que el equipo asiático afrontará su histórica primera participación en un Mundial.

Durante esas tres semanas, el plantel tendrá entrenamientos intensivos y disputará partidos amistosos a puerta cerrada, con el objetivo de evaluar rendimiento físico, funcionamiento colectivo y variantes tácticas.

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Acá, la convocatoria de Uzbekistán:

🇺🇿 Milliy terma jamoamiz 6–26-may kunlari Toshkentda yig‘in o‘tkazadi. Yig‘in doirasida Superliga klublariga qarshi yopiq nazorat uchrashuvlari rejalashtirilgan. Bosh murabbiy Fabio Cannavaro jalb qilgan kengaytirilgan tarkib bilan tanishing. pic.twitter.com/txbL2e7ifg — O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) May 5, 2026

Dentro de esa nómina ampliada aparecen varios nombres que sobresalen y que, salvo sorpresa, apuntan a ser protagonistas en la lista definitiva. Estos son cinco de los jugadores más importantes incluidos en la convocatoria:

El primero es Eldor Shomurodov, capitán y principal referente ofensivo del equipo, quien actualmente juega en el İstanbul Basaksehir de Turquía. El delantero llega con experiencia en el fútbol europeo tras su paso por equipos como Roma y Genoa, y viene en buen momento goleador.

Otro nombre clave es Abbosbek Fayzullaev, también jugador del İstanbul Basaksehir, donde se ha consolidado luego de su paso por el CSKA Moscú de Rusia. Es uno de los talentos jóvenes más prometedores de la selección.

También resalta Jaloliddin Masharipov, futbolista del Esteghlal FC de Irán, quien tiene gran recorrido internacional y desequilibrio por las bandas, fundamental para generar peligro en el último tercio.

En defensa, uno de los nombres a seguir es Abdukodir Khusanov, quien milita en el Manchester City de Inglaterra, siendo uno de los jugadores con mayor proyección internacional de Uzbekistán y con experiencia en la élite del fútbol europeo.

Finalmente, aparece Otabek Shukurov, actual jugador del Baniyas Club de Emiratos Árabes, quien aporta equilibrio en el mediocampo y ha sido un habitual titular en el proceso clasificatorio.

La convocatoria también incluye jugadores marcados con asteriscos, lo que indica que algunos están lesionados o se unirán más adelante al grupo, un detalle que el cuerpo técnico deberá manejar con cautela en esta etapa previa al Mundial.

Calendario de Uzbekistán en el Mundial 2026

La selección está en el Grupo K con Colombia, Portugal y Congo.

Miércoles 17 de junio

Uzbekistán vs. Colombia: Estadio Azteca (México) 9:00 p. m.

Martes 23 de junio

Uzbekistán vs. Portugal: NRG Stadium (Houston) 12:00 p. m.

Sábado 27 de junio

Uzbekistán vs. RD Congo: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 6:30 p. m.

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