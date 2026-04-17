Faltan pocos días para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y los medios de comunicación siguen haciendo movimientos con el objetivo de atraer más audiencias, pues compran derechos, contratan periodistas y más para llamar a más gente.

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De hecho, en Colombia hay varias opciones de medios que transmitirán la Copa del Mundo, como Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV, el único que transmitirá todos los encuentros, pero ahora entró otro competidor muy fuerte que moverá las fibras en el resto.

ESPN transmitirá el Mundial 2026

Según se dio a conocer por medio de un comunicado, ESPN adquirió también los derechos del Mundial 2026 para transmitir tanto en el canal como en la aplicación Disney Plus, lo cual le da más opciones a los clientes para ver el torneo.

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“Este acuerdo refuerza nuestra posición como líderes en eventos deportivos de primer nivel y nos permite seguir ofreciendo a los aficionados la emoción de la Copa del Mundo con una cobertura completa y de alta calidad”, afirmó Bruno Zurlo, director de ESPN & Networks en The Walt Disney Company Latinoamérica.

Y agregó: “Como siempre, ESPN complementará la cobertura de los partidos con una oferta única de noticias e información, llevando la Copa del Mundo más allá de la cancha con las voces más reconocidas y análisis en profundidad”.

Ahora, este canal no contará con todos los partidos, sino únicamente con 30 que estarán distribuidos de la siguiente manera: 22 de la fase de grupos, 2 de la ronda de 32, 2 de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final.

Por otro lado, según lo que comentó Mariano Closs, quizá los periodistas más reconocidos no estarán disponibles en Colombia, pero igual es otra perspectiva diferente y una forma de narración distinta para los amantes del fútbol.

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Cuándo es el Mundial

Cabe recordar que el Mundial será del 11 de junio al 19 de julio.

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