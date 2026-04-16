Estados Unidos anunció un endurecimiento en su política de visados para América Latina y el Caribe, una decisión que ya empezó a aplicarse y que impacta a decenas de personas en la región. La medida fue comunicada por el Departamento de Estado y hace parte de una estrategia más amplia de seguridad nacional impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

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El anuncio detalla que, en esta primera fase, 26 personas han sido objeto de restricciones, aunque no se han revelado sus identidades ni nacionalidades, lo que ha generado inquietud en distintos sectores. Desde el Gobierno estadounidense se explicó que la decisión busca responder a acciones que, a su juicio, afectan los intereses del país en el hemisferio.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el Departamento de Estado señaló: “El Departamento de Estado está restringiendo las visas estadounidenses para personas de países de nuestro hemisferio que apoyan a nuestros adversarios”, una postura que marca un giro más fuerte en la política migratoria y diplomática de ese país.

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The State Department is restricting U.S. visas for individuals from countries in our hemisphere who support our adversaries in undermining America’s interests in our region. Under the newly expanded policy, we have already taken action against 26 individuals in several countries.… — Department of State (@StateDept) April 16, 2026

En ese mismo pronunciamiento, la entidad añadió que “ya hemos tomado medidas contra 26 personas en varios países”, al tiempo que insistió en que continuará trabajando “para promover la seguridad y la prosperidad de nuestra región”, en línea con los objetivos estratégicos del Gobierno.

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La decisión se fundamenta en los lineamientos de la Estrategia de Seguridad Nacional, que establece la necesidad de impedir que potencias consideradas adversarias tengan influencia en activos clave o amenacen la estabilidad regional. En ese contexto, la política busca limitar la presencia de actores que puedan incidir en sectores estratégicos dentro de América Latina y el Caribe.

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