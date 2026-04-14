A los movimientos en las elecciones presidenciales de Colombia se les sumó una voz que desde el Gobierno de Donald Trump dejó claro que hay especial atención en los recientes hechos contra dos de los aspirantes en esa contienda.

Sigue a PULZO en Discover

“La administración Trump está profundamente preocupada por los recientes reportes de amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”, aseguró un portavoz del Departamento de Estado consultado por el diario El Tiempo sobre el tema.

El funcionario fue tajante: “Condenamos enérgicamente cualquier intimidación o violencia dirigida contra candidatos políticos”, al tiempo que planteó que estos ataques “tras el brutal asesinato de Miguel Uribe Turbay, son un recordatorio contundente de los días oscuros de violencia política en Colombia”.

El mencionado representante del gobierno estadounidense puso la lupa en el papel de actores en el conflicto armado de Colombia, en medio de la cercanía de las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Lee También

“Los grupos armados ilegales y las organizaciones narcoterroristas amenazan la seguridad y la estabilidad de nuestra región”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado urgente: “Las autoridades colombianas deben investigar plenamente estas amenazas. Es nuestra firme expectativa que actúen de manera rápida y decisiva”.

En ese sentido, luego de los hechos que dejaron en la mira a Valencia y De la Espriella, el miembro del Departamento de Estado envió un mensaje a la administración de Gustavo Petro.

“Instamos al gobierno a mantener medidas de protección sólidas para que todos los candidatos puedan hacer campaña libre y de forma segura en todo el país”, indicó.

Además, las declaraciones del funcionario desde Washington mostraron el especial interés que existe en las elecciones, en medio de las amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

“Estamos trabajando de cerca con las autoridades colombianas para apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de la seguridad y garantizar que las próximas elecciones se lleven a cabo en un entorno transparente y seguro”, sentenció.

Esta reacción se sumó a otras voces desde el panorama internacional que expresaron su rechazo frente a lo sucedido, al tiempo que hicieron un llamado para la protección en elecciones.

Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, rechazó firmemente las amenazas e instó al Estado a garantizar la seguridad de todos los participantes del proceso electoral. Las embajadas de Alemania y Canadá también se pronunciaron exigiendo democracia sin violencia.

¿Cómo fueron las amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella?

A menos de dos meses de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, la campaña electoral colombiana fue sacudida por graves amenazas de muerte contra dos candidatos presidenciales.

En redes sociales circularon imágenes de los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella acompañadas de coronas fúnebres y mensajes como “descanse en paz”, lo que causó una ola de rechazo entre candidatos y partidos políticos.

Las imágenes surgieron desde una cuenta en TikTok identificada como @colombiailove, que fue eliminada tras la denuncia pública. La publicación incluía la fotografía de Valencia en blanco y negro, su fecha de nacimiento y el año 2026.

El senador Mauricio Gómez Amín denunció que la misma página digital responsable de las amenazas contra Paloma Valencia también arremetió contra Abelardo de la Espriella, lo que sugería un patrón coordinado. “La misma página que amenaza de muerte a Paloma Valencia ahora arremete también contra Abelardo de la Espriella, un hecho gravísimo que merece el rechazo unánime del país”, afirmó.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables. El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que para la protección de todos los candidatos se dispusieron 100 personas de seguridad, 129 policías, 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.