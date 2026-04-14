Los movimientos de alianzas para las elecciones presidenciales en Colombia tienen un nuevo golpe sobre la mesa de cara al proceso que tiene su primera vuelta en muy pocas semanas a nivel nacional.

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La representante a la Cámara Katherine Miranda anunció su respaldo a Paloma Valencia, con lo que tomó distancia del partido político al que pertenece y que también se inclinó por otra candidatura. Así lo indicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como X).

“Desconocemos la decisión de la Alianza Verde de apoyar a Iván Cepeda. Es una postura autoritaria que busca silenciar a quienes pensamos distinto. Por coherencia con la defensa de la Constitución y la independencia de poderes, apoyaré a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo”, afirmó la congresista.

Miranda quedó por fuera del Congreso para la próxima legislatura luego de que en las pasadas elecciones del 8 de marzo no le alcanzó, en lo que se ha interpretado como el costo político por su enfrentamiento al Gobierno Petro.

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Si bien hubo rumores desde hace varias semanas sobre este respaldo político, solo hasta ahora se lleva a cabo de manera oficial, apenas a algunas semanas de que se haga la contienda electoral.

Así continúan los movimiento dentro de esta dinámica entre los candidatos a la presidencia de Colombia, con Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y la mencionada aspirante como principales favoritos.

¿Cómo es la relación entre Katherine Miranda y Paloma Valencia?

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de Colombia en 2026?

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia para el periodo constitucional 2026-2030 están programadas para ejecutarse el domingo 31 de mayo de 2026.

Según el calendario oficial establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta fecha corresponde a la primera vuelta, donde los ciudadanos elegirán al sucesor del actual mandatario.

Este proceso es fundamental para la democracia del país, ya que permite la renovación del poder ejecutivo mediante el voto libre y secreto de millones de colombianos habilitados en el censo electoral nacional e internacional.

De acuerdo con el portal informativo de la Misión de Observación Electoral (MOE), en caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos válidos durante la jornada de mayo, se deberá realizar una segunda vuelta presidencial.

Esta votación definitiva está proyectada para el domingo 21 de junio de 2026, enfrentando únicamente a los dos aspirantes que hayan obtenido las mayores votaciones en la primera vuelta.

La Constitución Política de Colombia estipula que este mecanismo garantiza que el presidente electo cuente con una mayoría legítima para gobernar el territorio nacional durante los siguientes cuatro años.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) subraya que el año 2026 será un año de intensa actividad democrática, pues antes de las presidenciales se llevarán a cabo las elecciones legislativas en el mes de marzo.

La información proporcionada por la Corte Constitucional ratifica que los periodos presidenciales son inamovibles y no existe la figura de la reelección inmediata en el ordenamiento jurídico vigente.

Esto obliga a los partidos políticos a presentar nuevas figuras y propuestas programáticas que respondan a las necesidades actuales de la sociedad colombiana en temas de economía, seguridad y desarrollo social.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.