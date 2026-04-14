El partido Alianza Verde dio aval para que el senador ‘Jota Pe’ Hernández inicie el proceso de escisión, una decisión que marca un punto de quiebre dentro de la colectividad y formaliza una división que venía creciendo desde hace varios meses.

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La determinación fue aprobada por la Dirección Nacional del partido con una amplia mayoría, lo que permite avanzar en el trámite para separar formalmente a los sectores enfrentados. Este proceso deberá ser revisado por el Consejo Nacional Electoral, que tendrá la última palabra sobre la eventual ruptura.

“Aprobado inicio de proceso de escisión. Gracias a la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde por aprobar el inicio del proceso de escisión que he solicitado. ¡Les agradezco por permitirme iniciar mi carrera política en esta casa; seguiré firme sirviéndole a Colombia”, indicó Hernández en sus redes sociales.

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La solicitud impulsada por Hernández surge en medio de tensiones entre el ala cercana al Gobierno y los sectores críticos, diferencias que se intensificaron con decisiones políticas recientes dentro del partido. Entre ellas, el respaldo a candidaturas externas que no contaron con consenso interno, lo que profundizó el distanciamiento.

Con este aval, se abre la puerta a una reconfiguración del movimiento político, que podría derivar en la creación de una nueva colectividad o en la salida definitiva de varios de sus integrantes.

✅APROBADO INICIO DE PROCESO DE ESCISIÓN!! Gracias a la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde por aprobar el inicio del proceso de Escisión que he solicitado. Les agradezco por permitirme iniciar mi carrera política en esta casa, seguiré firme sirviéndole a Colombia! pic.twitter.com/NGWWshDLB6 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) April 13, 2026

Alianza Verde busca acuerdos para apoyar a Iván Cepeda La Alianza Verde avanza en la búsqueda de un acuerdo programático con la campaña de Iván Cepeda, como paso previo a una eventual adhesión de cara a las elecciones presidenciales de 2026. “Hasta que no haya un acuerdo programático con la coalición de la Alianza por la Vida no habrá apoyo a la campaña presidencial. Si hay acuerdo, apoyaremos a Iván Cepeda desde primera vuelta”, indicó en el encuentro el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, según recogió El Tiempo. La decisión se tomó en la Dirección Nacional del partido, donde se aprobó la creación de una comisión encargada de iniciar diálogos formales con el candidato. El respaldo no es automático: dependerá de que se logren consensos en temas clave dentro de la agenda política que defienden los sectores del partido. El acercamiento también despierta reclamos internos por parte de algunas figuras de la colectividad. Congresistas como Angélica Lozano y Catherine Juvinao expresan reparos frente a esta posibilidad, al considerar que la decisión no recoge plenamente la diversidad de posturas dentro del partido. #ElGranReto2026 |Tras la propuesta de apoyar al candidato Iván Cepeda a la Presidencia, la representante, Catherine Juvinao (@CathyJuvinao) y Angélica Lozano (@AngelicaLozano) calificaron la decisión de antidemocrática que no representa las banderas de Antanas Mockus.… pic.twitter.com/HPSJa9hTNG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 14, 2026

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