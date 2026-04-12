Las amenazas contra Paloma Valencia en medio de las elecciones presidenciales prendieron las alarmas entre propios y extraños, al punto que uno de sus rivales para esa contienda se plantó ante lo sucedido.

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Iván Cepeda acudió a su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para cuestionar con dureza no solo los mensajes sino los ataques a la sede en Bucaramanga, imagen que usó en su cuestionamiento.

“Condeno cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios. Llamo al respeto y a tratar con cuidado toda diferencia política. Rechazo las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos que participan en el proceso electoral por la Presidencia de la República”, afirmó el aspirante.

El llamado en cuestión es una muestra de apoyo a la ganadora de la ‘Gran consulta’ que resulta valiosa, más si se tiene en cuenta que Cepeda fue mencionado como referente en uno de los grafitis de la vandalización del sitio en la capital de Santander.

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Esta fue la publicación del candidato presidencial:

CONDENO TODA FORMA DE VIOLENCIA POLÍTICA Condeno cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios. Llamo al respeto y a tratar con cuidado toda diferencia política. Rechazo las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos que participan en… pic.twitter.com/gEIuRfZuzi — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 12, 2026

Si bien el presidente Gustavo Petro no se ha referido específicamente a esta situación de ataques y amenazas contra Paloma Valencia, preocupante de camino a las elecciones en mayo, uno de sus representantes se expresó sobre el tema.

Armando Benedetti, ministro del Interior y pieza clave en el Gobierno Nacional, respondió con un mensaje contundente frente a los incidentes de los que fue blanco la aspirante electoral.

“Rechazamos de manera categórica las amenazas de muerte contra la candidata Paloma Valencia y la vandalización de una de sus sedes de campaña del Centro Democrático”, afirmó en la primera instancia de su publicación.

En un aviso desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), el funcionario respondió precisamente con las acciones previstas en medio de la gestión de Gustavo Petro actualmente.

“Desde el Gobierno Nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos. Las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección”, sentenció.

Todavía se desconoce la procedencia de estos ataques y amenazas contra Paloma Valencia, los cuales han sido duramente juzgados por otros de los contendores como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, entre otros.

Lo cierto es que la reacción de Cepeda y del Gobierno Petro marcan un punto importante en el llamado para bajar la tensión, si se tiene en cuenta el difícil precedente que hay recientemente con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia para el periodo 2026-2030 están programadas para realizarse el domingo 31 de mayo de 2026. Según el calendario electoral establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta fecha corresponde a la primera vuelta presidencial.

En este proceso, los ciudadanos habilitados en el censo electoral acudirán a las urnas para elegir al sucesor del actual mandatario entre los candidatos inscritos formalmente por partidos, movimientos políticos o coaliciones ciudadanas.

De acuerdo con el portal oficial de la Misión de Observación Electoral (MOE), si ninguno de los aspirantes logra obtener la mitad más uno de los votos válidos en la jornada de mayo, se llevará a cabo una segunda vuelta.

Esta votación definitiva está proyectada para el domingo 21 de junio de 2026, enfrentando a los dos candidatos con mayor votación inicial. La transparencia del proceso es supervisada tanto por organismos nacionales como por misiones internacionales acreditadas para garantizar el ejercicio democrático.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recuerda que estas elecciones son el evento cumbre del calendario electoral de 2026, el cual inicia previamente en marzo con las votaciones para el Congreso de la República.

La información proporcionada por la Corte Constitucional ratifica que el periodo presidencial en Colombia es de cuatro años sin posibilidad de reelección inmediata, lo que asegura la renovación del poder ejecutivo conforme a las leyes vigentes.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.