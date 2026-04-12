Una amenaza a Paloma Valencia encendió las alarmas de cara a las elecciones presidenciales en mayo de 2026, a lo que se le sumó un ingrediente adicional que quedó en la mira de propios y extraños.

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Se conocieron fotos con el ataque a una sede de campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en Bucaramanga, en un episodio que marca la tensión actual que se vive entre los electores.

El caso salió a flote sin que se conocieran mayores detalles de los responsables, pero con detalles en los que es posible observar insultos en contra de Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, y respaldo a Iván Cepeda de cara a la contienda en primera vuelta.

Estas fueron las imágenes en las que quedó en evidencia el mencionado ataque, divulgado este domingo 12 de abril de 2026 durante las horas de la mañana:

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El equipo de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia (@PalomaValenciaL), denunció que la sede de Bucaramanga fue vandalizada. pic.twitter.com/8FHcS3jrtA — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 12, 2026

Hasta el momento no hay información al respecto de posibles responsables de un hecho reprochable de destrucción de la propiedad privada, además de ser una muestra de violencia política que resulta innecesaria.

Lo cierto es que el Ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a lo sucedido a través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) con una muestra de molestia por lo sucedido.

“Rechazamos de manera categórica las amenazas de muerte contra la candidata Paloma Valencia y la vandalización de una de sus sedes de campaña del Centro Democrático”, indicó.

El funcionario se refirió a las acciones que se han tomado en lo corrido de las campañas para las elecciones no solo legislativas sino de cara a las presidenciales que se avecinan en mayo.

“Desde el Gobierno Nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos. Las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección”, concluyó.

Queda por establecer si hay alguna respuesta frente a estos hechos que ensombrecen el camino para las votaciones en Colombia, en un reflejo de la tensión.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia para el periodo constitucional 2026-2030 están programadas para ejecutarse el domingo 31 de mayo de 2026.

Según el calendario establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta fecha corresponde a la primera vuelta, donde los ciudadanos elegirán al sucesor del actual mandatario.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos válidos, se llevará a cabo una segunda vuelta el domingo 21 de junio del mismo año, conforme a lo estipulado en la Constitución Política.

De acuerdo con el portal oficial de la Misión de Observación Electoral (MOE), el proceso electoral en Colombia sigue un cronograma riguroso que comienza meses antes con la inscripción de cédulas y la definición de candidaturas por coaliciones o firmas.

La organización resalta que el 2026 es un año clave para la democracia colombiana, ya que también se celebrarán las elecciones legislativas para Congreso en el mes de marzo, las cuales sirven como un termómetro político previo a la contienda por la jefatura de Estado.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) vigila que todas las campañas cumplan con los topes de financiación y las normas de publicidad vigentes.

La información proporcionada por la Corte Constitucional ratifica que las fechas de las elecciones presidenciales son inamovibles bajo condiciones normales, garantizando la alternancia en el poder cada cuatro años.

Los colombianos residentes en el exterior también podrán participar votando durante la semana previa en sus respectivos consulados y embajadas debidamente habilitados por la cancillería.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.