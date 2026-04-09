La más reciente encuesta de AtlasIntel para Revista Semana reveló un panorama movido en la carrera presidencial, con escenarios muy distintos entre primera y segunda vuelta.

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De acuerdo con el estudio, Iván Cepeda lidera la intención de voto de cara a la primera vuelta, con el 38,7 % de los votos válidos, lo que prácticamente le aseguraría su paso al balotaje.

Detrás aparecen Abelardo de la Espriella con el 27,8 % y Paloma Valencia con el 23,4 %, quienes se disputarían el segundo cupo.

Más rezagados figuran Sergio Fajardo (5,1 %) y Claudia López (1,0 %), entre otros candidatos con cifras marginales.

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De la Espriella y Valencia superarían a Cepeda en eventual segunda vuelta

Aunque Cepeda lidera en primera vuelta, el panorama cambia en los escenarios de segunda vuelta planteados por la encuesta.

En un eventual enfrentamiento entre Cepeda y De la Espriella, el candidato de Defensores de la Patria obtendría el 48,8 % de los votos, frente al 39,8 % del senador del Pacto Histórico, lo que representa una diferencia cercana a los nueve puntos porcentuales.

Por su parte, en un escenario entre Cepeda y Valencia, la senadora alcanzaría el 47,1 %, mientras que Cepeda registraría el 39,6 %, con una ventaja de 7,5 puntos.

Incluso, el estudio plantea que Cepeda sí lograría imponerse en una segunda vuelta frente a Fajardo, aunque por un margen estrecho: 38,3 % contra 37,4 %.

Cómo se distribuye el voto y qué dice la encuesta sobre el país

El análisis de AtlasIntel también muestra diferencias importantes por regiones, género y edades.

En primera vuelta, Cepeda tendría mayor fuerza en el Pacífico y el Caribe, mientras De la Espriella lideraría en la región Central y Valencia en la Amazonía y la Orinoquía.

Por grupos poblacionales, Cepeda dominaría entre los votantes jóvenes y en la mayoría de rangos de edad, mientras que De la Espriella y Valencia tendrían mejor desempeño en segmentos mayores.

En cuanto a percepción de gobierno, el estudio señala que el 57,2 % de los encuestados desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro, frente a un 40,5 % que la respalda.

La encuesta fue realizada entre el 6 y el 9 de abril a 3.616 personas en todo el país, con un margen de error del 2 % y un nivel de confianza del 95 %. Además, se aplicó mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR).

De no definirse un ganador en primera vuelta el próximo 31 de mayo, los colombianos volverían a las urnas el 21 de junio para elegir al nuevo presidente en segunda vuelta.

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