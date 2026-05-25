Los candidatos presidenciales están aceitando motores para el último tramo previo a la carrera de ser el nuevo huésped de la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. Paloma Valencia no es ajena a estos cierres de campaña y dejó un momento particular con su hija.

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Durante su ultima alocución, llevada a cabo en el Movistar Arena de Bogotá el pasado domingo 24 de mayo, la candidata del Centro Democrático le puso el micrófono a Amapola. La niña demostró el apoyo y fe que le tiene a su madre, pero tampoco ocultó la adversidad que tiene por Abelardo de la Espriella, a quien le dejó un vainazo con su lema de “firmes por la patria”.

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En Colombia ya se cerraron las campañas, por lo que los candidatos ya no podrán hacer proselitismo políticos ni mitines en espacios públicos, a lo que se le entiende como el silencio electoral. Por ello, se mostraron activos con sus campañas previo a la cita con la democracia del próximo 31 de mayo.

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Iván Cepeda tuvo una aparición en la Plaza de Bolívar en Bogotá el pasado 22 de mayo y terminó su gira en Barranquilla el pasado domingo. Por su parte, Abelardo de la Espriella hizo su cierre en la Plaza de Toros de La Macarena, en Medellín, donde se despachó contra Gustavo Petro y advirtió por un supuesto plan de grupos ilegales.

A su vez, las urnas ya se abrieron en el extranjero y los colombianos que residen en otros países ya pueden ejercer su derecho al voto.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.