La medición, divulgada por Cambio a una semana de la primera vuelta presidencial, dejó un escenario completamente abierto en la disputa por la Casa de Nariño.

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Iván Cepeda sigue encabezando la intención de voto con 33,4 %, pero Abelardo de la Espriella alcanzó el 30,9 %, una diferencia que, según el margen de error de la medición, configura un empate técnico entre ambos aspirantes.

El resultado marca un giro importante frente al panorama de hace apenas dos meses, cuando el abogado aparecía lejos de la punta y Paloma Valencia dominaba el bloque de derecha. Ahora, el escenario cambió por completo y el crecimiento de De la Espriella terminó apretando la carrera presidencial.

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Cambio señala que la encuesta se hizo entre el 16 y el 22 de mayo con 2.202 entrevistas presenciales y recoge el ambiente político luego de semanas de fuerte confrontación entre campañas, críticas al Gobierno Petro y movimientos estratégicos de los principales candidatos.

Además, el estudio confirmó que Cepeda no logró consolidar la ventaja amplia que buscaba para intentar ganar en primera vuelta. De hecho, el senador registró su cifra más baja desde enero luego de perder 3,8 puntos frente a la medición publicada a comienzos de mayo.

Abelardo de la Espriella tuvo el mayor crecimiento de la campaña

Uno de los datos más llamativos de la encuesta fue el crecimiento de Abelardo de la Espriella, quien aumentó cerca de 10 puntos en menos de un mes y rompió por primera vez la barrera del 30 %.

El abogado logró capitalizar buena parte del electorado de derecha que, según el análisis de Cambio, comenzó a alejarse de Paloma Valencia luego de que la candidata intentara moderar su discurso para conquistar sectores de centro.

Mientras Valencia buscó suavizar su mensaje y ampliar su base electoral, De la Espriella optó por reforzar temas como seguridad, autoridad y reducción de impuestos, una estrategia que terminó conectando con votantes conservadores inconformes.

Paloma Valencia quedó rezagada y el voto útil perdió fuerza

Cambio señala que la encuesta también golpeó el discurso del llamado “voto útil”, una de las principales apuestas de la campaña de Paloma Valencia para intentar consolidar apoyos.

Según la medición, en un eventual escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el abogado alcanzaría 43,6 % frente a 40,9 % del senador progresista, un resultado que dejó por primera vez al candidato de derecha arriba en ese cara a cara.

Aunque Valencia (39,1 %) también aparece competitiva frente a Cepeda (40,8 %) en segunda vuelta, no le gana al senador.

El panorama dejó a la senadora en una situación compleja: perdió respaldo dentro de su electorado tradicional y tampoco consiguió conquistar de manera contundente a los votantes de centro.

Precisamente, el análisis de Cambio sostiene que el centro político sigue siendo uno de los sectores más difíciles de consolidar en Colombia, debido a que sus votantes suelen dispersarse entre distintas candidaturas o abstenerse en las urnas.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.