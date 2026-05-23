La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y el exgobernador Sergio Fajardo sostuvieron una conversación política que dejó una de las coincidencias más llamativas de la campaña: ambos alertaron sobre los riesgos que, según ellos, enfrenta la democracia colombiana y se deslizó la necesidad de “tender puentes” entre sectores distintos para evitar una eventual constituyente impulsada desde el petrismo.

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El encuentro, presentado como un “café” entre ambos dirigentes, estuvo marcado por las diferencias ideológicas, pero también por varios puntos de coincidencia alrededor de la defensa de la Constitución de 1991, la separación de poderes y el temor a una mayor polarización en el país.

La dirigente uribista insistió en que Colombia vive un momento “definitivo” y aseguró que distintos sectores políticos deberán terminar unidos si avanza la idea de una asamblea constituyente.

“Vamos a terminar todos del mismo lado, querámoslo o no, porque la circunstancia del país nos está llevando hacia un escenario de confrontación”, dijo.

Este es el video completo de ese café entre los candidatos:

Fajardo habló de “otra forma” de hacer política

Aunque Fajardo dejó claro que mantiene profundas diferencias con Valencia y el uribismo, también reconoció que comparte preocupaciones sobre el rumbo institucional del país.

De hecho, uno de los momentos más relevantes de la charla ocurrió cuando el exalcalde de Medellín aseguró que el llamado a una constituyente representa “una declaración de guerra” en una Colombia marcada por el miedo, la rabia y la polarización.

“Creo en la Constitución del 91, creo en la separación de poderes, creo en la democracia”, expresó.

Sin embargo, Fajardo también aprovechó para marcar distancia de los sectores tradicionales y reivindicar lo que llamó “otra forma de hacer política”, basada —según explicó— en recorridos ciudadanos y campañas alejadas de grandes maquinarias.

“Mi legado político está en la calle repartiendo unos volantes con unos jóvenes, ni una tarima ni un helicóptero”, afirmó.

El excandidato presidencial insistió varias veces en que su proyecto político representa un camino distinto tanto al petrismo como al uribismo, y sostuvo que Colombia necesita moderación para evitar mayores fracturas sociales.

Paloma Valencia insistió en una “gran unidad”

Durante la conversación, Valencia reiteró que su intención no era convertir a Fajardo en uribista ni borrar las diferencias entre ambos sectores, sino abrir espacios de diálogo frente a lo que considera una amenaza institucional.

“Yo no le estoy proponiendo nada distinto a que los puentes estén tendidos”, señaló.

La candidata también defendió el legado del expresidente Álvaro Uribe y rechazó que se le compare con el presidente Gustavo Petro, afirmando que el exmandatario “es un demócrata integral”.

Además, explicó que la conversación buscaba enviar un mensaje de tranquilidad a sectores preocupados por la estabilidad democrática del país.

“Hay cosas que Sergio y Paloma tienen muchas distancias en muchas cosas, pero están de acuerdo en que no queremos perder la democracia”, afirmó.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.