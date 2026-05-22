Quedó confirmado el encuentro entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo en Barranquilla, luego de varios días de expectativa política por el acercamiento entre ambos sectores.

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El café entre los candidatos se llevará a cabo este viernes a las 7:30 de la mañana en el tradicional hotel El Prado, uno de los lugares más emblemáticos de la capital del Atlántico.

La reunión ocurre después de que Fajardo aceptara públicamente conversar con Valencia, aunque dejando claras sus diferencias con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exalcalde de Medellín ha insistido en que busca una alternativa política distinta a la polarización que, según él, representan tanto Uribe como Gustavo Petro.

El encuentro ha despertado interés en el escenario electoral, especialmente porque podría marcar posibles alianzas, acercamientos o diálogos entre sectores políticos que históricamente han mantenido distancia. Hasta ahora no se conocen detalles sobre los temas específicos que abordarán durante la conversación.

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El anuncio del encuentro también terminó desatando tensión entre integrantes de ambas campañas. De hecho, en las últimas horas hubo cruces entre las fórmulas vicepresidenciales, luego de que desde sectores cercanos a Paloma Valencia defendieran el acercamiento como un gesto necesario para buscar consensos frente al panorama político del país. Por el lado de Sergio Fajardo, algunos aliados insistieron en que la reunión no significa una alianza automática ni un respaldo político.

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