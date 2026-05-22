Queda un poco más de una semana para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, y los candidatos ya están moviendo sus fichas para ganar la carrera para llegar a la Casa de Nariño. Una de las que movió el tablero a último momento fue Paloma Valencia, quien invitó a Sergio Fajardo a tomarse un café una reunión, con la sorpresa de que el antioqueño le aceptó el llamado.

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Aunque se mostró abierto a hablar con la aspirante del Centro Democrático, el exalcalde de Medellín dejó en claro que mantiene su distancia con el líder de ese partido, Álvaro Uribe Vélez. El actual candidato presidencial aseguró que Colombia necesita otro tipo de cambio, que esté alejado de una polarización provocada, según él, tanto por el exmandatario como por el presidente Gustavo Petro.

El aspirante de centro aprovechó que está en Barranquilla, al igual que Valencia, y le propuso inmediatamente locación, fecha y hora: a las 8 de la mañana en la cafetería del hotel El Prado, de la capital del Atlántico.

“Escucharé tus argumentos y te contaré, con humildad y convicción, por qué nuestra propuesta de cambio serio y seguro es lo que Colombia necesita ahora, frente a las posiciones extremas que amenazan nuestro futuro”.

Vamos con ese café, @PalomaValenciaL Y hagamos pública nuestra conversación a toda Colombia. Aprovechemos que estamos en Barranquilla y nos vemos mañana a las 8am en la cafetería del Hotel El Prado. Escucharé tus argumentos y te contaré, con humildad y convicción, porqué… pic.twitter.com/tt2IKonYVh — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 22, 2026

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No obstante, no dejó en claro si daría un eventual apoyo a la aspirante del uribismo y si la charla solo sería para mostrar sus puntos de vista en materia económica, política y social. Además, el vainazo al exmandatario y principal defensor de Valencia por parte de Fajardo mantendría lejos, por ahora, la posibilidad de una eventual coalición.

Paloma Valencia sí había dicho explícitamente que le interesaba sumar fuerzas con el otrora gobernador de Antioquia, al considerar que es una iniciativa para sacar a delante a Colombia. La propuesta de la senadora se suma a que tuvo un traspiés en la reciente encuesta de Invamer, una de las firmas de sondeos más importantes del país. Valencia cayó en puntos porcentuales y se alejó de una posible segunda vuelta, a la que irían Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

“De gente que vale tanto, que le ha aportado tanto a este país como Sergio Fajardo, que inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted. Porque es el momento de pensar en el país, que esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad. Doctor Sergio, acépteme un café”, le pidió Paloma Valencia a Sergio Fajardo.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.