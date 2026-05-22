Los resultados más recientes de encuestas presidenciales en Colombia pusieron en alerta a algunas campañas, sobre todo a la de Paloma Valencia, que en dos meses cayó 6 puntos en las encuestas y, basados en dichos resultados, se aleja de la idea de pasar a segunda vuelta.

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En medio de ese panorama, la candidata del Centro Democrático decidió acercarse aún más al centro e invitó a Sergio Fajardo para que se tomen un café, un hecho que para muchos representa la intención de sumar refuerzos de cara a la elección.

“Estoy aquí en Corabastos, es esta gran plaza donde llega la comida del Tolima, de Cundinamarca, de Boyacá, donde se termina vendiendo todo lo de nuestros campesinos, hoy tan llenos de necesidades, sin vías, con tanto problema que tiene este país”, dijo Valencia en un video publicado en sus redes sociales.

(Vea también: A Paloma Valencia le llegó poderoso aliado; depende de expresidente para sumar votos)

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Seguido, comentó sobre los problemas del país y se refirió a Sergio Fajardo, como uno de los hombres que más le ha aportado a Colombia.

“[…] De gente que vale tanto, que le ha aportado tanto a este país como Sergio Fajardo, que inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted. Porque es el momento de pensar en el país, que esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad. Doctor Sergio, acépteme un café”, agregó la candidata de Álvaro Uribe.

Este es el video:

¿Cómo le fue a Paloma Valencia en las encuestas recientes?

La más reciente encuesta de Invamer, publicada en alianza con Noticias Caracol y Blu Radio a escasas horas de que abran las urnas, trae noticias complejas para la senadora del Centro Democrático, marcando una fuerte sacudida en las fuerzas de la oposición.

En la fotografía de la intención de voto para primera vuelta, a Paloma Valencia no le fue bien: cayó al tercer lugar registrando un 14,0%.

El gran fenómeno que explica la caída de Paloma Valencia en este estudio es el crecimiento de su directo rival en el espectro de la derecha. Abelardo de la Espriella escaló con fuerza hasta el 31,6% de la intención de voto, ubicándose firmemente en el segundo lugar y consolidando el tiquete para pasar a la segunda vuelta junto a Iván Cepeda (quien lidera con un 44,6%).

Este video muestra otro momento en el que Paloma Valencia intentó sumar a Sergio Fajardo en su campaña:

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.