El fantasma de las cuestionadas prácticas políticas apareció en la recta final de la campaña del Pacto Histórico a solo nueve días de acudir a las urnas. Una investigación exclusiva de El Tiempo encendió las alarmas en Bogotá al revelar que a decenas de jóvenes y mujeres les está llegando un mensaje masivo de WhatsApp en el que ofrecen una remuneración económica de 50.000 pesos en efectivo a cambio de asistir y cargar pancartas en el cierre de campaña del candidato presidencial Iván Cepeda.

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El evento, bautizado como el “Cierre de Campaña 100% con Cepeda Movimiento Liberales de Base”, está programado para este viernes 22 de mayo en la emblemática Plaza de Bolívar, en el centro de la capital.

Los mensajes interceptados por el medio impreso evidencian cómo opera la polémica convocatoria que se camufla como una supuesta oferta de empleo logístico:

Varios de los jóvenes contactados confirmaron que al responder la vacante les indicaban que el pago se realizaría inmediatamente al finalizar la jornada a través de plataformas virtuales como Nequi o Daviplata. Asimismo, en los afiches oficiales del grupo “Liberales de Base”, se les sugería a los asistentes asistir desde temprano a las escalinatas de la Catedral Primada vistiendo obligatoriamente “prendas de color rojo”.

Al rastrear los números de contacto del afiche, El Tiempo habló con Nelson Pereira Salinas, líder del movimiento Liberales de Base y quien aparece en fotografías con fichas del Pacto Histórico como Daniel Quintero, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero. Pereira admitió el ofrecimiento de dinero, pero intentó desvincular al comité central del candidato presidencial para evitar un lío de topes de financiación electoral.

Pereira aseguró que se trata de una iniciativa propia de amigos del movimiento: “El pago no lo hace Liberales de Base, es pecunio propio de amigos del movimiento. No está autorizado por la campaña de Iván Cepeda”, aclaró. Al argumentar que el dinero sale de bolsillos privados de particulares, el líder político confirmó sin tapujos que este gasto no se reportará en los libros contables ni en las cuentas oficiales de la campaña presidencial.

De igual forma, un joven denunció de manera anónima que los organizadores les hicieron una estricta advertencia: no comentarle a nadie el tema de los 50.000 pesos porque en teoría “aquí nadie recibe pago”.

Luego de que el medio de comunicación consultara formalmente a las directivas del Pacto Histórico sobre esta irregularidad que viola las normas electorales, el senador e Iván Cepeda se anticipó a la publicación de la noticia y lanzó un vehemente trino en su cuenta de X (antes Twitter) desautorizando cualquier tipo de prebenda:

“Mi campaña se basa en el principio de la honestidad. Ante información que he recibido en el día de hoy, acerca de supuesto pago para participar en una actividad pública de mi campaña, me permito declarar de manera enfática que ese tipo de ofrecimientos y que cualquier persona que los haga, están sujetos a las sanciones que estipula la ley“, manifestó Cepeda.

El aspirante de la izquierda cerró su mensaje rechazando de tajo cualquier “soborno al elector” y asegurando que el único ofrecimiento de su colectividad son las propuestas de gobierno, en un intento por blindar jurídicamente su campaña ante una eventual investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por financiación irregular o constreñimiento al sufragant

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