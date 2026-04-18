La propuesta de Iván Cepeda de bajar el tono de los ataques y centrar la discusión en ideas provocó una reacción directa desde la otra orilla política. Paloma Valencia no solo cuestionó el planteamiento, sino que lanzó un nuevo reto público para enfrentarse en un debate abierto.

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Según Valencia, el llamado de Cepeda llega en un momento distinto al de semanas atrás, cuando —aseguró— fue ella quien insistió en debatir sin obtener respuesta. En su mensaje, la senadora señaló que ahora el escenario ha cambiado y pidió un cara a cara sin restricciones.

La congresista propuso que el encuentro se adelante de manera inmediata, con condiciones claras: sin libretos, sin apoyos escritos, con un moderador neutral y en un canal abierto que permita el acceso de todos los colombianos.

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Semanas atrás fui yo quien lo retó varias veces @IvanCepedaCast a debatir de frente y usted prefirió esconderse en el Senado con micrófono controlado. Ahora que las encuestas aprietan, sale desde Fusagasugá con el desafío. Estoy lista para un debate real con usted: sin guiones,… https://t.co/jtsx63Mb2X — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 18, 2026

Qué temas se hablarían en el debate entre Cepeda y Paloma Valencia

En su intervención, también planteó los temas que, a su juicio, deben marcar la discusión. Entre ellos mencionó la política de “paz total”, la situación de seguridad en el país, así como el estado de los sistemas de salud y pensiones.

Además, incluyó cuestionamientos sobre el manejo energético durante el gobierno de Gustavo Petro, particularmente en relación con la importación de gas y petróleo.

Valencia cerró su mensaje insistiendo en la necesidad de contrastar posturas de fondo frente al rumbo del país, al tiempo que reiteró su disposición inmediata para el debate y dejó abierta la pregunta sobre si Cepeda aceptará el desafío.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

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