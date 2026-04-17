La carrera por la presidencia de 2026 está cogiendo buen ritmo y uno de los nombres que han sonado en la izquierda, pero con distancia del gobierno Petro, es el de Carlos Caicedo. El candidato ha lanzado un paquete de 10 propuestas con las que asegura que “cambiará el rumbo de Colombia”, alejándose de lo que él llama “las promesas de los mismos políticos de siempre”.

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¿Cuáles son sus apuestas para Colombia? Aquí le entregamos un análisis práctico del documento que contiene sus propuestas y que .

Vivienda, trabajo y salud: la triada social

Caicedo señala que los temas que más le duelen a la gente son el techo y el bolsillo. Por eso, plantea una apuesta ambiciosa:

Un millón de casas: propone la construcción de un millón de viviendas nuevas para reducir el déficit habitacional.

Más empleo: en sus propuestas plantea como meta crear más y mejores puestos de trabajo para dinamizar la economía.

Salud para todos: habla de un sistema de salud público moderno que no deje a nadie por fuera.

Educación y servicios básicos gratis

Para los jóvenes y las familias que la han tenido difícil en Colombia y hoy se encuentran en la extrema pobreza, Caicedo propone un modelo de acceso universal:

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Educación pública: el candidato señala que su visión es que la educación sea un derecho para todos, sin barreras.

Mínimo vital gratis: Caicedo propone que el suministro de servicios básicos cuente con un mínimo vital gratuito para aliviar los costos en los hogares.

Medio ambiente y paz: los nuevos pilares

El precandidato propone un enfoque en la sostenibilidad y tranquilidad del país:

Agua como tesoro: quiere declarar los nacimientos de agua como zonas de alto valor estratégico para proteger el futuro ambiental.

Ministerio de la Paz: entre sus planes está la creación de una cartera dedicada exclusivamente a gestionar la paz en el territorio nacional.

Estado más transparente y menos “rolo-céntrico”

Por último, el candidato plantea cambiar las formas en las que funciona el poder en el país: desde el centro.

Descentralización: Caicedo señala que el Gobierno debe dejar de estar concentrado solo en Bogotá y moverse hacia las regiones.

Participación directa: propone transparencia con la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Gestión fiscal: lo cual debe ir acompañado de una administración seria de los recursos.

El candidato de izquierda le expone que su objetivo es gestionar un cambio estructural que busca “materializar el sueño de una gran nación” y superar la pobreza.

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