En su discurso de este 18 de abril, Cepeda señaló que es momento de pasar de los ataques y señalamientos personales a una discusión de fondo sobre las propuestas para el país.

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Cepeda criticó a otros aspirantes, mencionando a la candidata Paloma Valencia y al candidato Abelardo de la Espriella, a quienes acusó de recurrir a la calumnia, el insulto y la agresión en lugar de presentar ideas concretas.

“Llegó la hora en la que vamos a pasar del cómodo ejercicio que han practicado la candidata Valencia y el candidato De la Espriella de calumniar, insultar y agredir, para debatir a fondo”, sentenció.

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El aspirante afirmó que su decisión de asistir a los debates responde a la necesidad de elevar el nivel de la contienda electoral y permitir que la ciudadanía conozca con claridad las posturas de cada candidato.

Según explicó, estos espacios deben servir para confrontar visiones, programas y soluciones a los principales problemas nacionales, en vez de centrarse en ataques personales.

Con este anuncio, Cepeda busca posicionarse como un candidato dispuesto al diálogo directo y a la discusión argumentada.

Su participación en los debates marcaría un nuevo momento en la campaña, en el que se espera un mayor contraste entre propuestas y estilos de liderazgo.

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