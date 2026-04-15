El clima político en Colombia se caldea tras un episodio que ha dejado un sinsabor amargo en las regiones. El senador y actual candidato presidencial Iván Cepeda, quien encabeza la intención de voto en las encuestas más recientes, protagonizó el desplante de la jornada al dejar plantados a los mandatarios regionales en la cumbre de gobernadores organizada en la Universidad de la Sabana.

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La noticia, que cayó como un balde de agua fría, fue confirmada inicialmente por Blu Radio, emisora en la que se reveló que el candidato “canceló a última hora” su participación. La cita era de vital importancia, pues se esperaba que los mandatarios locales discutieran con el favorito de las encuestas temas neurálgicos como la descentralización, la seguridad territorial y el financiamiento de proyectos regionales para el próximo cuatrienio.

La ausencia de Cepeda no es un tema menor, especialmente en el contexto de las recientes declaraciones de Claudia López, quien ayer mismo sentenciaba que el Partido Verde se había convertido en un “apéndice” del proyecto político que Cepeda representa. Para muchos analistas, este desplante refuerza la narrativa de una “imposición” y una supuesta desconexión con las bases regionales que no comulgan con el ala radical del petrismo.

En los pasillos de la Universidad de la Sabana, la indignación era palpable. Varios gobernadores expresaron su molestia, señalando que la silla vacía de Cepeda envía un mensaje de desinterés hacia las problemáticas locales. Mientras otros candidatos han aprovechado estos espacios para tender puentes, la inasistencia del líder de las encuestas es vista por sus opositores como un acto de “soberbia electoral”.

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Hasta el momento, el equipo de campaña de Iván Cepeda no ha emitido un comunicado oficial detallando los motivos de fuerza mayor que lo obligaron a ausentarse. Sin embargo, la suspicacia reina en el ambiente político. ¿Se trata de una estrategia para evitar confrontaciones directas con sectores críticos o fue realmente un imprevisto de último minuto?

Lo cierto es que, en plena carrera hacia la Casa de Nariño, este tipo de episodios suelen pasar factura. En un país donde las regiones reclaman autonomía y atención, dejar a los gobernadores con la palabra en la boca podría ser el primer bache serio en el camino de Cepeda, quien ahora deberá salir a dar explicaciones que convenzan a un electorado regional que hoy se siente ignorado.

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