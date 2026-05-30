Previo a las elecciones los colombianos se preocupan por revisar propuestas, evaluar personalidades y buscar sus temas de interés para definir su voto en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

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Sin embargo, la cultura es uno de los componentes de las campañas que menos se visibilizan. Y este es uno de los temas que hacen parte de la base de la sociedad para cambiar costumbres tan arraigadas como la corrupción, el machismo y demás.

Pulzo preguntó a las campañas presidenciales por sus propuestas más desmenuzadas en cuando a cultura y estos fueron varios de los resultados de esta entrevista.

¿Cuales son sus propuestas de política pública en materia de cultura? ¿A qué programas de este gobierno les daría continuidad y a cuáles no en materia cultural? ¿Preservaría la institucionalidad que existe hoy en día en materia cultural o buscaría cambiarla?

Iván Cepeda: continuidad y fortalecimiento de la cultura

Julián Correa, programático de cultura de la campaña de Iván Cepeda, señala que la mayoría de las políticas de este gobierno las continuará y las fortalecerá, conforme los seis ejes temáticos planteados por Gustavo Petro.

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Sobre el ministerio, plantea que se ascenderá a 1.000 el número de empleados de planta. Además, se fortalecerá el Archivo General de la Nación, el ICANH, el Instituto Caro Cuervo, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional.

Además, plantea mejorar la Red Nacional de Teatros, apostándole nuevamente a la descentralización.

“Creemos que la creación de los puntos de cultura como una forma de gobernanza cultural, donde sean los grupos que se asocien para conformar coletivos, actividades para confluir en los presupuestos participativos”, señaló.

Además, plantea la reforma laboral para artistas y trabajadores del arte, además del Estatuto del Artista, para que cuenten con dignidad laboral, contratos de trabajo ajustados a las condiciones laborales.

Abelardo De La Espriella: cultura generadora de empleo

El candidato de ‘Firmes por la patria’, propone convertir la cultura en una industria capaz de generar empleo, con autonomía económica. Dentro de sus objetivos con la cultura en el país está el de exportar talento colombiano y fortalecer la identidad del país.

De igual forma, sugiere crear un bono cultural para jóvenes de 18 y 19 años, además de destinar recursos para capital semilla en proyectos artísticos y ofrecer beneficios fiscales a empresas y eventos culturales.

Paloma Valencia: una nueva tarjeta de cultura y más fortaleza en colegios

La candidata señala que “en una Colombia más grande, la cultura también crece”. Por esto, sus propuestas se basan en una “política cultural que funcione mejor, con más transparencia, menos trámites, mejor ejecución y mayor articulación con sectores como educación, turismo, tecnología, comercio y los gobiernos locales”.

Valencia señala que la prioridad será que el dinero llegue a los artistas, gestores, sabedores, organizaciones y procesos comunitarios. Además, señala que el presupuesto del sector ha aumentado en los últimos años, y ese avance debe sostenerse con responsabilidad fiscal.

Dentro de otras propuestas están:

Dignificar el trabajo cultural, con rutas flexibles de formalización, seguridad social, contratación justa, pagos oportunos y acceso real a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), mecanismo de ahorro flexible para la vejez pensado para quienes no logran cotizar de manera regular a una pensión tradicional.

En educación, plantea recuperar la cátedra de cultura y artes en primaria y bachillerato, para que niños, niñas y jóvenes tengan un contacto real con la música, la literatura, el teatro, la danza, el patrimonio, la memoria y los saberes de sus territorios.

Fortalecimiento de las bibliotecas escolares, la mediación de lectura, las casas de cultura, las escuelas de formación artística y los espacios comunitarios.

Tarjeta Soy Cultura: permitirá a niños, jóvenes, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones priorizadas acceder a bonos, descuentos y gratuidades en actividades culturales. La tarjeta estará conectada con un programa nacional de circulación, de modo que artistas, obras, festivales y colectivos puedan moverse con mayor facilidad entre municipios, colegios, bibliotecas, teatros y centros culturales, e incluso llegar a escenarios internacionales.

Sobre los programas de este gobierno, Valencia señala que mantendría ‘Artes para la paz’ y la Ley General de Cultura que avanza en el Congreso.

“Lo que no esté dando resultados, lo corregiremos; lo que se haya quedado en trámites o baja ejecución, lo transformaremos. Para nosotros lo decisivo no es de qué gobierno viene un programa, sino si le sirve a la gente. Más que desmontar lo que existe, queremos fortalecer lo que funciona”, señalaron desde su campaña.

Al respecto del ministerio que hay existe, la candidata señala que preserverá y fortalecerá el mismo, puesto que plantea mayor capacidad de ejecución, más transparencia, menos trámites y más presencia regional.

Sergio Fajardo: austeridad y eficiencia

El candidato señala que su propuesta se basa en hacer que los recursos lleguen a los gestores culturales y artistas. Su propuesta concreta es hacer que administrativamente el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes sea más austero, para lograr el paso del dinero a los proyectos culturales en todo el país.

De igual forma, Fajardo propone la creación de más centros culturales a nivel nacional y una apuesta clara por la transformación digital.

Claudia López: MinCultura debe dejar de ser la ‘Cenicienta’ del gobierno

La candidata inscrita de forma independiente plantea en su plan de gobierno propuestas específicas para este sector. Además, señala que los artistas y gestores culturales deben gozar de garantías laborales.

López explicó a Pulzo que su propuesta incluye darle más presupuesto al ministerio, además de descentralizar y apostar a la cultura popular.

De igual forma, reconoce que se han hecho avances en este gobierno en materia cultura y plantea conservarlos, pero impulsaría que los recursos lleguen más fácil y directamente a las comunidades.

Promover la cultura viva en los territorios: festivales regionales, Fondo Regional de Estímulos, presupuestos participativos y APP culturales para fortalecer infraestructura y empleo cultural.

Recuperar el patrimonio y memoria territorial: sistema Regional de Patrimonios, museos vivos y pilotos de gestión patrimonial con participación ciudadana.

Promover el deporte, salud y bienestar: actividad física integrada a la salud pública, ruta deportiva juvenil, Juegos Regionales de la Identidad y APP deportivas para ampliar infraestructura y acceso.

Sondra Macollins: integrar varios ministerios, incluyendo el de Cultura

La candidata propone integrar el Ministerio de Cultura a un gran Ministerio de Bienestar Social, con el objetivo de fortalecer la formación artística desde la infancia.

Su apuesta está en impulsar el talento de niños y jóvenes para que el arte no solo sea una pasión, sino también una opción real de vida. Además, plantea más apoyo estatal, tecnología e iniciativas que lleven la cultura al día a día de todos los colombianos.

Mauricio Lizcano: escuelas culturales barriales

El candidato plantea llevar la cultura y la educación a todos los rincones del país como una estrategia para abrirles nuevas oportunidades a niños y jóvenes.

Además, propone crear escuelas culturales en los barrios para acercar a las comunidades a la música y las artes, además de construir y dotar más bibliotecas en colegios y territorios.

Santiago Botero: fondo para emprendedores de la cultura

El candidato que ha hablado de “romper el sistema” propone impulsar el arte y la creatividad como una fuente real de oportunidades económicas en Colombia.

Dentro de sus propuestas principales está crear un Fondo Nacional de Emprendimiento Cultural para financiar artistas, gestores y pequeñas industrias creativas.

Adicionalmente, Botero, plantea abrir más centros de formación artística en todo el país y fortalecer el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

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