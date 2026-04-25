El candidato presidencial Roy Barreras habló por primera vez de manera abierta sobre su vínculo con la masonería, una organización que describió como una fraternidad de carácter filosófico y espiritual en la que también participarían figuras influyentes de la vida pública en Colombia.

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En entrevista con Semana, Barreras explicó que hace parte de una logia masónica y que ha participado en distintas reuniones tanto en Colombia como en el exterior. Según dijo, se trata de una red de “hombres libres” que se reúnen bajo principios de libertad, fraternidad y construcción de pensamiento.

“Sí. Y hay que decir de qué se trata la masonería: es una fraternidad que tiene mal contados más de 700 años y que fundamentalmente es, a diferencia de lo que la gente imagina, una organización centenaria, creyente, libertaria, de libres pensadores que han construido desde catedrales hasta edificaciones con respeto por la libertad de cultos, pero con creencias de un ser superior que es el gran arquitecto del universo: Dios”, aseguró el candidato a la revista.

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El dirigente político señaló que la masonería no corresponde a una organización clandestina en el sentido estricto, sino a una tradición histórica que conserva rituales y símbolos propios. En su relato, insistió en que se trata de una estructura con siglos de existencia, integrada por personas de distintos sectores profesionales y sociales.

Barreras también sostuvo que la pertenencia a estas logias no implica la existencia de agendas políticas ocultas, sino espacios de reflexión y discusión sobre principios éticos y sociales. En ese sentido, defendió que la organización se basa en la confianza entre sus miembros y en la reserva de ciertos rituales internos.

“Es como cualquier proceso de jerarquía: empiezas de soldado y terminas como general. Aquí pueden ver los arreos (elementos simbólicos y vestimentas) que contienen algunos de los símbolos que se usan en las ceremonias. No es nada extraño, es como cuando un cura se pone su sotana. Esta que tengo es la del maestro”, agregó Barreras.

¿Cuántos masones hay en Colombia?

El político afirmó que dentro de la masonería existen jerarquías y procesos de iniciación, pero enfatizó que estos forman parte de una tradición simbólica que busca representar el paso del conocimiento y la formación personal dentro de la hermandad. Además mencionó que existen unos 300.000 masones en Colombia.

Según su explicación, los encuentros masónicos funcionan como espacios de debate en los que se abordan temas de interés general y se comparten ideas sobre liderazgo, servicio público y construcción institucional. Barreras añadió que estos espacios no sustituyen la vida política, sino que operan en paralelo como espacios de reflexión.

El candidato también mencionó que figuras históricas y contemporáneas han pertenecido a la masonería, y que en Colombia existiría una presencia significativa de miembros en distintos sectores del poder público, aunque insistió en que no puede revelar los nombres de miembros

Finalmente, Barreras reiteró que su participación en la logia responde a una visión filosófica basada en la libertad individual y el pensamiento crítico, y no a una estructura de influencia política organizada.

¿Qué requisitos se necesitan para ser masón y cómo son los rituales?

De acuerdo con lo explicado por Barreras en entrevista, la masonería se define como una fraternidad basada en principios como la libertad de pensamiento, la defensa de las instituciones y la construcción de sociedad desde valores éticos.

Barreras sostuvo que uno de los requisitos centrales para ingresar a la orden es la defensa de la libertad individual, entendida como la posibilidad de opinar y actuar sin persecución. También destacó que los miembros deben estar en disposición de “construir y no destruir”, especialmente en lo relacionado con el fortalecimiento de instituciones democráticas.

El dirigente político añadió que la masonería promueve la formación de personas comprometidas con el orden institucional, la Constitución y el equilibrio de poderes. En ese sentido, explicó que la pertenencia no se basa en ideologías partidistas, sino en una visión de respeto por la democracia y la vida pública.

En cuanto al proceso de ingreso, Barreras señaló que históricamente se requiere una invitación previa de un miembro, seguida de un proceso de evaluación interna. Este procedimiento incluye recomendaciones, verificación de antecedentes dentro de la orden y una votación de aceptación, aunque aclaró que esos mecanismos provienen de tradiciones antiguas.

Sobre los rituales, indicó que la masonería funciona a través de encuentros llamados logias, donde se realizan reuniones con carácter reservado. En estos espacios se desarrollan discusiones, reflexiones y ceremonias simbólicas que hacen parte de la tradición iniciática de la organización.

“Hay reuniones, talleres, ritos espirituales, unos textos antiguos que contienen las normas de la masonería; hay quien dirige el taller, se presenta el nuevo miembro, si se trata de iniciar a alguien, se plantea el tema que se va a discutir. Haga de cuenta una sesión del Congreso, pero más elegante. El proceso de ingreso, por ejemplo, es comparable a un bautizo: incluye una ceremonia con una pila y agua”, agregó Barreras.

Barreras describió estos rituales como prácticas de carácter simbólico y espiritual, en las que se utilizan elementos como la escuadra, el compás y otros signos históricos asociados a la construcción. Según su explicación, estos símbolos representan valores como la rectitud, el equilibrio y la búsqueda del conocimiento.

El candidato también afirmó que las ceremonias de iniciación forman parte de una tradición simbólica que busca marcar el paso de los miembros dentro de la organización, bajo una lógica de aprendizaje progresivo y secreto relativo.

Finalmente, reiteró que la masonería no opera como una estructura política ni como un grupo con agendas ocultas, sino como una fraternidad de carácter filosófico en la que sus miembros comparten espacios de reflexión y apoyo mutuo.

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