En el espacio organizado por Noticias Caracol, la senadora Paloma Valencia le pidió a Claudia López no comparar al expresidente Álvaro Uribe con el actual Gobierno.

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Valencia aseguró que Uribe “les devolvió la seguridad a los colombianos” y que sigue siendo una figura respaldada por una parte del país.

En medio del intercambio, el senador Roy Barreras lanzó una frase que elevó el tono del debate. “Yo tengo 6.402 razones para no estar de acuerdo”, dijo, en referencia a los llamados falsos positivos.

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Valencia respondió con otra cifra: “Yo tengo 21.000 jóvenes que han matado en este gobierno”, lo que intensificó aún más la discusión.

Claudia López habló de “odios” y recibió abucheos

La exalcaldesa Claudia López cuestionó esa vieja confrontación política y aseguró que el país no puede seguir atrapado en disputas del pasado.

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“Paloma, el problema tuyo y el de Iván Cepeda es que tienen que cargar con el bacalao del legado…”

Y Valencia la interrumpió abruptamente: “Yo cargo feliz con el presidente Uribe, todos los días de mi vida”.

“Entonces cargas con lo bueno y cargas con lo malo. Y esa confrontación lo único que nos garantiza son cuatro años perdidos”, agregó López.

En medio de su intervención, parte del público reaccionó con abucheos, a lo que López respondió pidiendo respeto y señalando que la prioridad del país no es perseguir a líderes políticos, sino avanzar.

El cruce cerró con un nuevo intercambio, en el que López insistió en la necesidad de superar divisiones, mientras Valencia le respondió tajante: “Supérelo usted, Claudia, que nosotros no la odiamos a usted; supérelo”.

Al final, López respondió: “Es lo que tenemos que decidir: si nos quedamos en los dolores eternos de los odios de ese par de seres, o si avanzamos todos en propósitos comunes”.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.