La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, no tuvo piedad al analizar la crisis terminal que atraviesa la Alianza Verde. Para López, lo que ocurre hoy es el resultado de años de inconsistencias y una falta de identidad que terminó por reventar la colectividad. “El Partido Verde se acabó”, sentenció la exmandataria, asegurando que no se puede pretender ser una fuerza política que albergue radicalismos de extremos opuestos.

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López dirigió sus dardos directamente hacia Carlos Amaya, hoy mayoritario en el partido, a quien acusó de actuar con autoritarismo. Según Claudia, Amaya está imponiendo una línea única de apoyo hacia Iván Cepeda, lo que provocará una desbandada masiva. “Nadie le prohibió votar por Rodolfo Hernández ni a mí por Petro en 2022, pero no pueden imponerle eso a los demás”, subrayó.

En una de las frases más fuertes de su intervención, López vinculó la decadencia del partido con los recientes escándalos que salpican al Gobierno. Afirmó que su salida de la colectividad junto a Antanas Mockus hace dos años fue precisamente para no ser parte de lo que hoy llama un “apéndice del petrismo”.

“No puede ser que el Verde ahora termine siendo el gran protagonista de la corrupción del petrismo. Yo no vine a la vida pública a eso, vine a gobernar con decencia”, aseguró, defendiendo su gestión y la de Sergio Fajardo frente a quienes los señalan como responsables de no haber logrado una coalición sólida en el pasado.

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Para la exalcaldesa, lo que queda de la Alianza Verde es una estructura movida por intereses burocráticos más que por principios. “Quedará un partido con unos cálculos para ver qué les dan y qué puesto les dan”, concluyó López, dejando claro que hay un sector del verde que no está dispuesto a “vender el alma” por participar en el actual gobierno.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.