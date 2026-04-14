La senadora Paloma Valencia lanzó un duro discurso en el que rechazó cualquier tipo de apoyo proveniente de estructuras criminales y cuestionó a sectores políticos por supuestos acercamientos con presos.

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“Ni que yo fuera del ‘Pacto de La Picota’, buscándome votos con los criminales”, afirmó, en una de las frases más contundentes de su intervención.

Paloma Valencia le lanza dardo a Petro con su hijo

En medio de su intervención, Valencia lanzó una frase que rápidamente causó reacciones por su carga personal y política.

“No… Ni que mi hija me viera recibiéndole plata a los extraditables y a los extraditados, entre otras cosas, porque a mí hija yo sí la estoy criando, porque no se me ocurriría no criar a mi propia hija”, dijo, en clara alusión al presidente Gustavo Petro y a su hijo Nicolás.

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Paloma Valencia: “No acepto apoyos de criminales”

Durante su declaración, Valencia insistió en que no ha tenido ni tendrá vínculos con personas privadas de la libertad con fines políticos.

“No acepto apoyos de criminales, ni acepto reuniones con criminales, ni me abrazo con los criminales”, expresó.

Además, defendió una postura de mano dura frente a la delincuencia y aseguró que su enfoque está en combatir la impunidad.

Críticas al Gobierno y a la política de paz

La congresista también cuestionó lo que considera una narrativa equivocada sobre la paz en Colombia.

Según dijo, no se puede equiparar la paz con acercamientos o diálogos con actores criminales, ni con beneficios que, a su juicio, desconocen a las víctimas.

En ese contexto, lanzó críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que, de llegar a la Presidencia, gobernaría “para todos los colombianos sin distinción”.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.