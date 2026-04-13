El panorama político colombiano de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026 acaba de sufrir un sacudón estratégico. El Partido de La U, una de las fuerzas con mayor peso regional y capacidad de movilización de votos en el país, anunció oficialmente que respaldará la candidatura de Paloma Valencia a la Presidencia y de Juan Daniel Oviedo a la Vicepresidencia.

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“Responsabilidad con los colombianos”. A través de un comunicado emitido por su Dirección Colegiada, la colectividad justificó su decisión argumentando que la fórmula Valencia-Oviedo representa la estabilidad que el Estado requiere en este momento. La bancada afirmó que busca “respaldar una opción que garantice la estabilidad institucional, la seguridad y la mejora en la calidad de vida”, reafirmando su compromiso con la democracia en un año donde la polarización parece haber llegado a su punto máximo.

Este respaldo llega en un momento crítico. A pocas semanas de la primera vuelta, las encuestas muestran un escenario fragmentado donde el “voto útil” está definiendo las estrategias de los partidos tradicionales. La movida de La U es vista como un golpe de autoridad que busca consolidar un bloque de centroderecha robusto, capaz de enfrentar al bloque del Pacto Histórico liderado por figuras como Iván Cepeda.

Paloma Valencia, quien ha mantenido una agenda intensa recorriendo el país bajo la bandera de la “seguridad democrática 2.0”, ha logrado en los últimos días lo que parecía imposible: atraer a sectores que antes la veían con distancia. La suma de Juan Daniel Oviedo a su fórmula ya había sido un mensaje claro hacia el centro técnico y urbano, pero la adhesión de La U le otorga ahora la maquinaria necesaria en las regiones.

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La candidata no se ha quedado quieta. Tras el llamado de Íngrid Betancourt para que figuras como Sergio Fajardo y Claudia López se unan a su proyecto, Valencia ha intensificado su discurso de “unión nacional sobre las diferencias”. Con el apoyo de La U, la campaña de la senadora del Centro Democrático gana un oxígeno vital para pelear palmo a palmo el paso a la segunda vuelta, en una contienda donde cada punto porcentual cuenta.

Para los analistas, este apoyo del Partido de La U podría ser el factor determinante para inclinar la balanza de los indecisos, quienes ven en esta coalición una mezcla de firmeza política y rigor técnico administrativo.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.