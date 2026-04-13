Ya se ha probado con suficiencia que en las campañas políticas las redes sociales juegan un papel determinante. Por su uso efectivo como herramienta para conectar directamente con los votantes sin necesidad de la tradicional (y cada vez más discutida) intermediación de los medios de comunicación, ganaron la presidencia desde Barack Obama y Donald Trump (Estados Unidos), pasando por Nayib Bukele (El Salvador) y Javier Milei (Argentina), hasta Jair Bolsonaro (Brasil) y el mismo Gustavo Petro (Colombia). Todos ellos lograron proximidad a través de las plataformas digitales, y sumaron votos.

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En el caso de la campaña presidencial que vive Colombia con miras a la primera vuelta el 31 de mayo, o una eventual segunda vuelta el 21 de junio, ninguno de los candidatos se impone en todas las plataformas, pero, ya sea por estrategia o porque conectan con sus seguidores más fácil a través solo de unas, sí se imponen en una o dos. El análisis de cómo se comportan los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño lo hizo la firma Guarumo / EcoAnalítica, que estudió el mes entre el 8 de marzo y el 7 de abril en el denominado ‘Tracking Digital’, que incluye el dinero que gastan los candidatos para mover sus nombres en el mundo digital.

No es una encuesta sobre candidatos a la presidencia

Guarumo advierte de entrada que su análisis no constituye una encuesta ni un sondeo de opinión pública, conforme a lo establecido en la legislación vigente sobre la publicación y difusión de estudios de opinión. También alerta sobre el hecho de que su informe no mide la intención de voto, la popularidad ni la aprobación ciudadana sobre los diferentes candidatos. Su único propósito —destaca— es presentar un análisis cuantitativo de la presencia digital y el desempeño en plataformas digitales (como redes sociales, menciones en medios y otras fuentes públicas en línea) de precandidatos presidenciales.

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La metodología aplicada por Guarumo se basa exclusivamente en herramientas de monitoreo digital, análisis de datos públicos y métricas de interacción. No hay —y esto también lo subraya— ningún tipo de intervención directa con personas ni recopilación de opiniones a través de cuestionarios o entrevistas. En suma, recalca que los datos que ofrece no son producto de encuestas o sondeos. Así, no solo revisa lo que ocurre con los candidatos presidenciales en el entorno digital, sino también con sus fórmulas vicepresidenciales.

Uno de los datos que más llaman la atención es el de los candidatos que más pautan en redes sociales. Guarumo elabora su reporte basado en la información pública disponible en Meta (Facebook e Instagram), y considera únicamente las cuentas oficiales de los precandidatos presidenciales, sin incluir tendencias generadas por ‘influencers’, medios de comunicación u otras cuentas externas a ellos. En ese sentido, la que más pautó en el mes analizado fue Paloma Valencia (228’827.745 pesos), Sergio Fajardo (129’746.435 pesos), Mauricio Lizcano (112’579.924), Miguel Uribe Londoño (90’443.673 pesos), Claudia López (89’998.294 pesos), Juan Daniel Oviedo (64’999.753 pesos) y Roy Barreras (9’339.328 pesos).

Cómo se mueven en Facebook, Instagram y X

La firma empieza por el top de seguidores en Facebook, y en este aspecto la que encabeza es Claudia López, con 1’338.442. La sigue con apenas la mitad de esa cifra Sergio Fajardo (794.484), Abelardo de la Espriella (624.055), Iván Cepeda (571.926), Paloma Valencia (462,021) y Roy Barreras (441.342). Por debajo de los 400.000 se sitúan Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero, Carlos Caicedo, Juan Danirl Ovideo, Aida Quilcué, Mauricio Lizcano, Luis Gilberto Murillo y José Manuel Restrepo. Con menos de 10.000 aparecen Sondra Macollins, Leonardo Huerta, Gustavo Matamoros y Nelson Alarcón.

Pero en el top nacional de reacciones, comentarios y compartidos (en adelante, RCC), es decir, en la capacidad de conseguir interacciones reales, las cosas cambian. En este aspecto la reina es Paloma Valencia, con 2’691.529, seguida de Abelardo de la Espriella (1’827.088), Juan Daniel Oviedo (1’564.061) e Iván Cepeda (1’452.208). Muy por debajo de los 500.000 se sitúan Santiago Botero (410.259), Roy Barreras (218.043), Sergio Fajardo (212.420), Claudia López (195.954), Clara López (154.207), Aida Quilcué (134.194), Miguel Uribe Londoño (102.405) y Luis Gilberto Murillo (70.633).

Guarumo / EcoAnalítica

Con Instagram ocurre algo parecido. Claudia López encabeza la lista en número de seguidores (997.225), seguida de Abelardo de la Espriella (936.623), Juan Daniel Oviedo (643.032), Paloma Valencia (517.994), Iván Cepeda (428.100) y Sergio Fajardo (304.960). Por debajo de 300.000 están los demás. Pero en cuanto a RCC las cosas cambian drásticamente: De la Espriella se ubica primero en esta red social con 82.278, seguido muy de cerca por Valencia (80.671), Oviedo (60.555), Restrepo (20.470), Cepeda (19.102), Fajardo (18.147) y Claudia López con 17.177. Los demás están por debajo de los 10.000.

Guarumo / EcoAnalítica

Para Claudia López la tendencia se repite en X, en donde tiene 2’759.541 seguidores, pero registra apenas 35.199 RCC en el periodo analizado por Guarumo. En esta red social lidera Paloma Valencia pues tiene 1’069.912 RCC pese a no contar sino con 641.215 seguidores. La sigue Cepeda con 728.529 RCC y 1’932.895 seguidores, Oviedo (367.310 RCC y 167.054 seguidores), Fajardo (126.053 RCC y 1’597.985 seguidores), De la Espriella (94.906 RCC y 323.399 seguidores) y Roy Barreras (46.753 RCC y 536.644 seguidores). Por debajo de las 25.000 RCC están los demás.

Guarumo / EcoAnalítica

En Tik Tok, en número de seguidores, el líder indiscutible fue Santiago Botero (735.100), escoltado por De la Espriella (621.300), Oviedo (422.400), Valencia (227.400), Claudia López (185.200), Cepeda (161.900) y Fajardo (150,700). Los demás están por debajo de los 100.000. A la luz de las RCC, Botero se mantiene en el primer lugar:

Guarumo / EcoAnalítica

Por otra parte, el top de seguidores en YouTube y Linkedin se distribuye así:

En YouTube:

De la Espriella (226.000)

Cepeda (46.500)

Valencia (36.600)

Claudia López (26.800)

Botero (21.000)

Fajardo (13.900)

En Linkedin:

Oviedo (30.584)

De la Espriella (12.180)

Fajardo (7.386)

Valencia (4.001)

Finalmente, el acumulado de búsquedas en Google por candidato a la presidencia deja ver que Cepeda encabeza, seguido por Valencia, De la Espriella, Claudia López, Fajardo, Barreras, Lizcano, Macollins, Murillo y Caicedo. El 31 de mayo próximo se sabrá si las inversiones y las actividades que tuvieron los candidatos en redes sociales les funcionaron.

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