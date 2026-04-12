Mientras Paloma Valencia recorre el país y da fuertes debates en el Senado contra Iván Cepeda, diferentes movimientos y personas han aprovechado para lanzar amenazantes mensajes contra la candidata.

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(Vea también: “Si no quiere ir a debates, lo vamos a apretar en el Congreso”: Paloma Valencia advierte a Cepeda)

Y es que ya no se trata de un contradictor o de una persona que está en su contra, sino de amenazas que hacen pensar en un nuevo ataque contra una figura política del Centro Democrático, como sucedió con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay en 2025.

Fue el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez el que compartió en sus redes sociales una mensaje en el que se ve una corona fúnebre con dos cintas que decían “Paloma Valencia”, “Descanse en paz”. La amenaza es clara.

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Sumado a esto, el expresidente escribió: “Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. Por qué hay redes que se prestan para esto?”.

Y aunque Paloma ha intentado hacer una campaña por las regiones, la actual crisis de seguridad en muchas partes del país, en las que son las estructuras criminales las que deciden quién ingresa y quién no, ha impedido su desplazamiento a algunas zonas. De hecho, en varios informes y denuncias, se ha señalado que eso está favoreciendo a algunos sectores políticos y desfavoreciendo a otros.

Por el momento, Paloma Valencia no le ha dado foco a estas amenazas públicamente, pero desde que sucedió lo de Miguel Uribe se ha hecho un llamado para que se refuerce la seguridad de todos los candidatos que actualmente le hacen oposición al Gobierno.

La candidata seguirá llegando a algunas ciudades principales y regiones en las que se le pueda garantizar su seguridad, pues aún quedan un poco menos de dos meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

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