Los movimientos en las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 dejaron una situación inesperada debido a una afirmación por parte de una de las figuras involucradas en estos comicios.

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Aída Quilcué, formula vicepresidencial de Iván Cepeda de cara a la primera vuelta que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo, lanzó una punzante afirmación en una aparición pública.

La líder indígena y senadora señaló en tarima ante sus seguidores a los egresados de un grupo de instituciones de educación superior en Colombia, aunque no dio referencias específicas.

“Aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país lo único que nos dejaron y aprendieron fue a robarse la plata del pueblo y lo único que nos dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo”, aseguró.

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El video, replicado por la cuenta de Instagram de , mostró que la reacción de los presentes luego de esa afirmación fue de gritos de respaldo en medio de la emoción del momento.

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Lo cierto es que el comentario no pasa desapercibido en medio de la tensión política que existe por la primera vuelta, en la que Cepeda es el principal favorito para llegar a la siguiente etapa.

Sin embargo, esto queda como parte de una expresión por parte de una de las figuras que ha emergido a mano propio con su liderazgo a nivel nacional desde hace varios años.

¿Quién es Aída Quilcué?

Aída Marina Quilcué Vivas nació el 2 de febrero de 1973 en Páez, Cauca. Es política, lideresa indígena y defensora de derechos humanos del pueblo Nasa. Actualmente es senadora de la República y candidata a la vicepresidencia en fórmula con Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de 2026.

En los años 90 fue promotora de salud en su comunidad, lo que marcó su perfil como servidora comunitaria antes de convertirse en lideresa política.

Fue gobernadora y autoridad indígena del resguardo Piçkwe Tha Fiw, en el Cauca, y también integró la Organización Nacional Indígena de Colombia, donde ejerció como consejera y delegada oficial ante entidades como la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

No se tiene registro público de su formación universitaria formal, lo que refleja que su trayectoria se construyó desde el liderazgo comunitario y organizativo, no desde la academia.

Ocupó distintos roles dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), como consejera, coordinadora y representante legal.

Fue organizadora principal de la histórica Minga Indígena de 2008, movilización que marchó hasta Bogotá para denunciar violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas y protestar contra la política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe.

Participó en los diálogos de paz con las FARC en La Habana, donde impulsó la inclusión del capítulo étnico en el acuerdo de paz, orientado a garantizar los derechos de las comunidades indígenas en el proceso de implementación.

En 2022 fue elegida senadora por la circunscripción especial indígena con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS.

El 16 de diciembre de 2008, su esposo Edwin Legarda fue asesinado por soldados del Ejército en la carretera entre Inzá y Totoró, Cauca, en plena Minga Indígena. El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el hecho. Ese crimen, lejos de silenciarla, fortaleció su determinación.

En febrero de 2026 fue retenida brevemente por una disidencia de las FARC liderada por alias Iván Mordisco en la vía entre Inzá y Totoró, aunque fue liberada y apareció sana y salva.

En 2021 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en la categoría Defensa a toda una vida, por décadas de trabajo en la protección del territorio y los derechos colectivos indígenas. También ha sido consejera de derechos humanos y paz de la UNESCO.

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