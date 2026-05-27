A solo días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, un video publicado por Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, volvió a encender el debate político en redes sociales y desató fuertes reacciones entre seguidores de Abelardo de la Espriella.

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La joven activista y creadora de contenido compartió en TikTok un video en formato selfie en el que aparece haciendo lip sync de un audio viral que dice: “Mira, estamos a una semana de las elecciones presidenciales y yo prefiero caer en pringamoza, revolcarme en pringamoza que votar por…”.

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Aunque Sofía Petro nunca mencionó directamente a ningún candidato, miles de usuarios interpretaron el mensaje como una indirecta contra sectores de derecha y, especialmente, contra Abelardo de la Espriella. La publicación rápidamente se llenó de comentarios, discusiones y respuestas políticas de lado y lado.

En el clip, Sofía aparece usando un saco rosado y con el cabello recogido. Además, acompañó la publicación con una frase que aumentó aún más la polémica: “Mi audio favorito de la semana”.

El creador original del audio, el usuario @neider.cabarcass, también reaccionó al contenido y escribió: “Jajajjajaja mi audio”. Sofía respondió: “Una maravilla, gracias por tanta prosa”, interacción que ayudó a viralizar todavía más el video en TikTok y otras plataformas.

La publicación generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios celebraron el tono irónico y humorístico del video, otros cuestionaron que la hija del presidente se pronunciara en plena recta final de las elecciones.

Seguidores de Abelardo de la Espriella criticaron fuertemente el contenido y acusaron a Sofía Petro de intervenir políticamente desde su posición cercana al poder. Otros, en cambio, defendieron que se trata de una opinión personal expresada desde sus redes sociales.

No es la primera vez que Sofía Petro genera conversación política en internet. Durante el gobierno de su padre ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde suele opinar sobre temas coyunturales, tendencias y debates públicos.

Los procesos contra Petro por presunta participación en política

La polémica por el video apareció justo en momentos en que el presidente Gustavo Petro enfrenta cuestionamientos por presunta participación en política.

De acuerdo con información conocida esta semana, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara tiene actualmente diez procesos abiertos contra el mandatario relacionados con declaraciones y publicaciones hechas durante la campaña presidencial.

Uno de los episodios más recientes ocurrió durante un evento en Ciénaga, Magdalena, donde Petro aseguró: “Votamos por la vida o votamos por la muerte”, frase que sectores políticos interpretaron como un mensaje electoral.

Además, candidatos como Claudia López han presentado denuncias señalando que el presidente estaría favoreciendo públicamente la candidatura de Iván Cepeda.

En medio de ese ambiente político, el video de Sofía Petro volvió a poner bajo la lupa el papel de la familia presidencial en redes sociales y el impacto que sus mensajes pueden tener en plena campaña electoral.

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