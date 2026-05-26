El ambiente electoral está en su punto más álgido y muestra de ello son las declaraciones de Paloma Valencia sobre Abelardo de la Espriella, en las que deja ver que la confrontación es más latente y que hay un único objetivo: seguir conquistando votos.

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Esta vez, la candidata se refirió a las declaraciones de De la Espriella en medio de una entrevista, en la que dijo que parte del respaldo femenino a su candidatura estaría relacionado con el tamaño de sus partes íntimas e insistió a una periodista que hiciera zoom a una imagen mientras le decía expresiones como “mi amor” y “¿qué más ves?”.

Paloma Valencia se va contra Abelardo de la Espriella por sus partes íntimas

Durante el programa ‘La Luciérnaga’, Valencia rechazó dichas palabras. “Imagínese el maltrato para las muejres, decir que nosotras votamos por el que la tiene más grande. No hay derecho que maltraten a la mujer colombiana así, por eso yo invito a la mujer colombiana a que no se deje maltratar”, empezó diciendo la aspirante.

“Conmigo van a tener una mujer en a presidencia y vamos a hacer todo lo neesario para que las mujeres sean dueñas de su vivienda, para que las reglas sean de ellas y nunca más nadie les alce la mano ni la voz”, agregó.

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Ya solo restan días para que se dé la primera vuelta y estos escenarios reflejan que está cada vez más reñida la competencia sobre la conquista de la Casa de Nariño.

Hasta ahora, De la Espriella no se ha pronunciado sobre las palabras de su contrincante y surgen dudas sobre lo que pasará con los candidatos en escenarios posiblres sobre una segunda vuelta a la que puedan pasar alguno de los dos.

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Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.