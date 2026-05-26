La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia protagonizó una nueva controversia en redes sociales luego de lanzar fuertes críticas contra un creador de contenido cercano políticamente a Abelardo de la Espriella, a quien acusó de haberse metido con su hija en medio de la confrontación política.

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Todo ocurrió después de que Valencia publicara un mensaje en el que cuestionó la eliminación de un video que, según ella, contenía ataques personales y menciones relacionadas con su familia. “Se te borró el video”, escribió la congresista, en una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y abrió un nuevo capítulo en las tensiones políticas de cara a las elecciones presidenciales.

Aunque la senadora no entregó mayores detalles sobre el contenido exacto del video, sí dejó claro su malestar por lo que consideró un límite que no debería cruzarse dentro del debate político, especialmente cuando involucra a menores de edad o familiares de figuras públicas.

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La situación generó reacciones divididas entre usuarios en plataformas como X, donde algunos respaldaron el reclamo de Valencia y criticaron el tono agresivo que han tomado ciertos sectores digitales durante la campaña presidencial.

Los acosadores de mujeres también disfrutan acosando a los hijos de quienes los contradicen. A @ABDELAESPRIELLA y a sus bodegas les repito: ¡con mi hija no se metan!

P.D. se te borró el video @VincenthRamos pic.twitter.com/Q3j1AQZkQd — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 26, 2026

El episodio también volvió a poner sobre la mesa el papel de las llamadas “bodegas” digitales en Colombia, término utilizado para referirse a grupos de cuentas o creadores de contenido que impulsan narrativas políticas a favor o en contra de determinados candidatos.

En este caso, la controversia salpicó indirectamente al entorno político de Abelardo de la Espriella, quien ha tenido una activa participación en el debate público durante los últimos meses y se mantiene como una de las figuras más visibles dentro de la derecha colombiana.

Hasta el momento, ni el abogado ni el creador de contenido señalado por Valencia se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones hechas por la senadora.

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