Una nueva crítica en contra de Abelardo de la Espriella salió a flote en medio de los tiras y aflojes de las elecciones presidenciales en Colombia, a una semana de las votaciones por la primera vuelta de este 31 de mayo de 2026.

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El tema surgió luego de que se divulgó una delicada acusación por parte de la hija de Rosa Elvira Cely, Juliana Cely, en la que afirmó que el abogado se quedó con el 90 % de la indemnización en el caso en el que representó a su madre.

Cabe recordar que ese caso se presentó el 24 de mayo de 2012, cuando la mujer fue atacada en un cruel feminicidio (murió el 28 de mayo), por lo que hubo una respuesta económica del Estado para la familia que en ese momento tenía la representación legal del ahora aspirante presidencial.

Lo cierto es que eso abrió paso a un fuerte cuestionamiento por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en contra de De la Espriella frente a ese enredo en el que ahora es mencionado.

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“No hay derecho que la indemnización a la familia de una mujer trabajadora, cruelmente violada y torturada en Bogotá, Rosa Elvira Cely quede en manos de su abogado. Muy ruin”, afirmó el mandatario desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

En esa misma publicación, replicó la información en la que Juliana Cely se refirió a las acusaciones contra el candidato de Firmes por la patria para las elecciones presidenciales de Colombia.

La hija de Rosa Elvira Cely ya había criticado a Abelardo de la Espriella recientemente por referirse a ese caso en medio de la contienda electoral, en la que el abogado es uno de los favoritos.

Lo cierto es que el candidato de Firmes por la Patria le respondió con dureza al mandatario colombiano desde esa misma red social, para zanjar cualquier duda sobre el tema.

“Bandido, sabes a lo que juegas. Mandas a montar noticias falsas para después darles tracción desde tus cuentas. Yo asesoré a la familia de Rosa Elvira Cely pro bono; no los apoderé en ninguna acción de indemnización. Así estás inflando en los buscadores a tu marioneta, Cepeda. Ninguna de tus trapisondas va a engañar al Pueblo. Prepárate para la derrota”, contestó.

Cabe recordar que la joven ha cuestionado con firmeza que se haga un aprovechamiento del caso de su madre para fines políticos, lo que también recae en este caso a las críticas del presidente.

Esta fue la publicación:

No hay derecho que la indemnización a la familia de una mujer trabajadora, cruelmente violada y torturada en Bogotá, Rosa Elvira Cely quede en manos de su abogado. Muy ruin. https://t.co/OwSG6prkXY — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 26, 2026

Esta fue la respuesta de De la Espriella:

Bandido, sabes a lo que juegas. Mandas a montar noticias falsas para después darles tracción desde tus cuentas. Yo asesoré a la familia de Rosa Elvira Cely pro bono; no los apoderé en ninguna acción de indemnización. Así estás inflando en los buscadores a tu marioneta, Cepeda.… https://t.co/JTkyp6GRvF — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 26, 2026

¿Qué papel tuvo Abelardo de la Espriella en caso de Rosa Elvira Cely?

El abogado penalista Abelardo de la Espriella asumió un rol fundamental en el desarrollo judicial de Rosa Elvira Cely, trágico caso ocurrido en la ciudad de Bogotá en el año 2012.

El jurista y su firma de abogados asumieron la representación legal de los familiares de la víctima y aseveró que fue de forma completamente gratuita, constituyéndose como la parte civil y apoderada de las víctimas del proceso.

La estrategia jurídica desplegada por De la Espriella se enfocó firmemente en presionar a las instituciones del Estado para lograr la máxima condena penal en contra del agresor material, Javier Velasco.

El abogado penalista lideró la argumentación jurídica ante los jueces de la República, exigiendo que los delitos imputados fueran castigados con severidad debido a la crueldad, tortura y sevicia demostradas.

Gracias a la presión jurídica y la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la representación civil, la justicia colombiana condenó a Javier Velasco a 48 años de prisión.

Además del proceso penal contra el criminal, Abelardo de la Espriella interpuso una demanda de reparación directa en contra del Distrito Capital y las secretarías de Gobierno, Salud y Educación de Bogotá.

El sustento de la demanda administrativa se basó en una presunta falla en el servicio, argumentando que las entidades estatales no protegieron la vida de la mujer a pesar de los llamados.

La firma de abogados demostró que Javier Velasco contaba con antecedentes judiciales penales vigentes por homicidio y abuso sexual, por lo cual consideraron que las autoridades omitieron su deber de vigilancia.

Años después del inicio del litigio administrativo, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá falló a favor de los familiares, declarando la responsabilidad patrimonial del Distrito por las omisiones en el caso.

La intervención del jurista cordobés contribuyó notablemente a visibilizar las fallas estructurales del sistema judicial colombiano en la atención prioritaria a las denuncias de violencia de género a nivel nacional.

El caso de Rosa Elvira Cely se convirtió en un hito legal que impulsó la posterior creación de leyes específicas contra el feminicidio en el territorio de Colombia.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.