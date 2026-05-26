El ambiente político del país se encuentra al rojo vivo y cada declaración produce un inmediato choque de trenes en las redes sociales de cara a las elecciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026. Luego de que el reconocido periodista Néstor Morales asegurara en la mesa de Blu Radio que la campaña de Paloma Valencia estaba dando un improvisado “cambio de capitán” que “se veía mal” a cinco días de las votaciones, la propia aspirante de la derecha rompió el silencio para responder de manera directa y frenar en seco las especulaciones sobre una crisis interna.

Sigue a PULZO en Discover

A través de un mensaje público, la senadora desmintió tajantemente las afirmaciones del comunicador y dio un parte de absoluta normalidad y cohesión dentro de su equipo de trabajo. “Amigos de Blu Radio. No hay timonazo en mi campaña. Estamos preparándonos para la victoria y empezamos a construir ya con refuerzos la segunda vuelta, que también ganaremos”, enfatizó Valencia, explicando que las recientes incorporaciones internacionales no representan un desespero, sino una planeación anticipada para la definitiva contienda del balotaje. Además, la candidata aclaró un punto neurálgico del debate al confirmar que su estratega principal, Luis David Duque, sigue firme al frente de la operación.

El rifirrafe cobró enorme relevancia debido al álgido contexto electoral que vive el territorio nacional, donde los tres candidatos con mayores opciones en las encuestas decidieron guardar absoluto silencio en los medios. El pronunciamiento de Valencia se dio luego de que Morales criticara la supuesta llegada del estratega costarricense Dany Quiroz y la consecuente cancelación de la agenda de la candidata en todos los debates públicos, una drástica decisión que coincide con la postura adoptada por sus principales rivales en el tarjetón, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y el abogado Abelardo de la Espriella.

Con los micrófonos de los debates completamente apagados por decisión unánime de los punteros, la contienda se trasladó definitivamente al escenario digital y a los comunicados de última hora. Mientras los sectores de opinión cuestionan si la ausencia en las plazas de discusión pública debilita el ejercicio democrático, la campaña de Paloma Valencia prefiere cerrar filas de cara al crucial preconteo de este domingo, asegurando que su estructura se mantiene intacta, robustecida y con la mirada puesta exclusivamente en asegurar su tiquete hacia la segunda vuelta presidencial.