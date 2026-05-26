Miles de colombianos se preguntan: ¿Me volverá a tocar? Y aunque la respuesta puede preocupar a más de uno, lo cierto es que sí existe una alta posibilidad de repetir en las urnas durante la primera vuelta.

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Con las elecciones presidenciales cada vez más cerca, la Registraduría Nacional vuelve a poner en marcha el proceso para escoger a los ciudadanos que estarán al frente de las mesas de votación. Sin embargo, contrario a lo que algunos creen, no se trata simplemente de reutilizar la misma lista de jurados que participó en marzo.

Para esta nueva jornada electoral se hace un sorteo completamente diferente. La entidad toma las bases de datos actualizadas enviadas por empresas, universidades, entidades públicas y partidos políticos y, a partir de ahí, selecciona nuevamente a quienes cumplirán esa función.

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Eso quiere decir que haber sido jurado anteriormente no garantiza ni evita que vuelva a pasar. De hecho, quienes ya tuvieron experiencia en las elecciones de Congreso podrían tener más posibilidades de ser elegidos otra vez, pues la experiencia suele ser clave para agilizar el proceso electoral.

Así las cosas, pueden darse varios escenarios. Algunos ciudadanos repetirán como jurados en mayo, otros descansarán esta vez y también habrá personas que nunca habían sido llamadas y debutarán en las presidenciales.

Por eso, la recomendación es no confiarse y revisar nuevamente la designación oficial cuando la Registraduría publique las listas. Incluso si una persona fue jurado en el mismo puesto y mesa durante las elecciones legislativas, eso podría cambiar para la primera vuelta presidencial.

¿Los jurados de primera vuelta son los mismos para segunda vuelta?

En caso de que las elecciones presidenciales se definan en una segunda vuelta, ahí sí cambia la dinámica y hay una regla clara establecida por la Registraduría: los mismos jurados que sean escogidos para la primera vuelta deberán repetir en junio.

Es decir, no habrá un nuevo sorteo. Las personas seleccionadas conservarán el mismo puesto de votación y la misma mesa para la eventual segunda vuelta presidencial.

Ese detalle es importante porque muchos ciudadanos creen que podrían “salvarse” en junio, pero la normativa electoral establece continuidad para facilitar la logística y el funcionamiento de las mesas.

Además, cada jornada como jurado genera beneficios independientes. Quienes ya participaron en marzo tienen derecho a un día de descanso compensatorio y, si vuelven a ser designados para las presidenciales, recibirán otro día libre adicional.

(Ver también: “Pongan ustedes las reglas”: De La Espriella hizo carta a medios luego de condiciones de Cepeda)

En otras palabras, un ciudadano que haya cumplido como jurado en las elecciones de Congreso y también lo haga en las presidenciales podría acumular dos días compensatorios por participar en ambos procesos electorales.

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