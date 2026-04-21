La puja por el primer gran debate presidencial entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda subió de tono este martes. A través de una carta abierta enviada a los directores de los principales medios de comunicación de Colombia, el abogado y candidato presidencial aceptó el reto de ir a un cara a cara, pero lanzando duras críticas a las condiciones que recientemente expuso el equipo de Cepeda.

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Para De La Espriella, las exigencias de Cepeda sobre elegir moderadores, pactar temarios y nombrar compromisarios no son más que un intento de “usurpar la función sagrada” de la prensa independiente. “Cepeda no quiere un debate: quiere un espectáculo controlado, con preguntas aprobadas y un guion escrito a su medida”, sentenció el candidato en la misiva.

A diferencia de la postura de la campaña de Cepeda, que busca un “equilibrio concertado”, De La Espriella manifestó su total disposición a someterse a las reglas que los periodistas determinen. El candidato aseguró que no vetará preguntas ni exigirá que se le entreguen los temas de antemano.

El abogado fue enfático en que los medios de comunicación no deben dejarse desplazar por las pretensiones de los candidatos. Según él, el senador del Pacto Histórico pretende “castrar” la labor periodística al querer imponer el formato del encuentro. Por ello, pidió a directores de medios como Blu Radio, Noticias Caracol, El Tiempo y Pulzo que tomen las riendas de la organización.

“Fijen las reglas, elijan los moderadores, determinen el formato y el escenario. Hagan lo que es su deber y su experticia”, pidió el candidato, quien además reiteró que su reto a Cepeda viene desde noviembre de 2025 y que solo ahora, por “presión ciudadana”, el senador ha decidido dar la cara, aunque con condiciones.

Con esta respuesta, la pelota queda en el campo de los medios de comunicación. Mientras la campaña de Iván Cepeda insiste en que los debates deben ser producto de acuerdos entre las candidaturas para evitar “shows”, De La Espriella se planta en una posición de apertura total, desafiando a su oponente a hablar sobre temas espinosos como la “Paz Total”, la corrupción y el modelo económico del actual Gobierno.

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